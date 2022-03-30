США сами копают себе могилу

Público (Испания): суицид доллара?

США и их союзники конфисковали хранившиеся на Западе резервы российского Центробанка. По мнению автора Público, так Штаты послали всему миру четкий сигнал о том, что средства стоит обезопасить. Этот шаг создает условия для создания нового блока, который ударит по гегемонии доллара, утверждает автор.

США и их союзники 26 февраля конфисковали золотовалютные резервы, которые Центральный банк России хранил на Западе. Речь идет о примерно половине резервов страны, то есть примерно о 300 миллиардах долларов. Консультаций с Федеральной резервной системой США и Европейским центральным банком по этому поводу не было. Многие наблюдатели рассматривают этот шаг как саморазрушительный для глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность экономики США, характеризующаяся дефицитом и огромными долгами.

С 1971 года, после того как США отказались от золотого стандарта конвертируемости доллара и Бреттон-Вудской системы, центральные банки начали хранить резервы в долларах вместо золота. Покупая казначейские облигации США, они финансировали американский дефицит бюджета и платёжного баланса. Торговля нефтью в долларах только укрепила статус доллара как бесспорной основноймировой валюты.

США использовали этот авторитет для формирования мирового порядка в соответствии со своими вкусами и интересами. Американцы могут блокировать платежи, замораживать активы и проводить конфискацию в любой момент. Конфискация российских резервов — чёткий сигнал всему миру. Как заявил бывший британский дипломат Аластер Крук (AlastairCrooke), "если даже у такого важного участника „Большой двадцатки” можно конфисковать резервы одним нажатием кнопки, то для тех, кто всё ещё держит свои резервы в Нью-Йорке, всё предельно ясно: нужно забрать их оттуда как можно скорее".

Россия — не единичный случай. В прошлом конфисковали резервы Ирана, а также девять миллиардов долларов у Афганистана, с помощью которых можно было предотвратить гуманитарную катастрофу и голод в стране, но Байден их забрал. Это было его возмездие за паническое бегство западных военных от талибов* в августе прошлого года. Великобритания в прошлом году украла у Венесуэлы золото, которое Каракас хранил в Банке Англии и пытался использовать для покупки медицинских товаров для борьбы с пандемией.

Принимая такие меры, США говорят всему миру, что могут конфисковать резервы у любой страны, если её политика окажется не по нраву Вашингтону, или потому что она торгует с соперниками, или потому что слишком хорошо распределяет свои доходы среди населения, нанося ущерб мультинациональным корпорациям, или же просто хочет стать политически и экономически более независимой от структур, контролируемых США.

"Мы сделали депозиты в евро и долларах фактором риска", — говорит Вольфганг Мюнхау (Wolfgang Münchau), выдающийся немецкий аналитик и обозреватель газеты FinancialTimes. "Конфискация средств Афганистана, Венесуэлы, Ирана, а теперь и России, и политизация механизма платежей и переводов SWIFT уменьшают глобальное влияние США", — считает бывший американский посол Час Фриман (Chas Freeman).

Конфискация российских резервов "подтолкнёт россиян, китайцев, членов БРИКС и других на поиск более безопасных механизмов и валют", уверен Мюнхау, но на самом деле это не далёкая перспектива, а уже запущенный процесс. С тех пор как восемь лет назад против России ввели санкции из-за Крыма, доля доллара в международных платежах снизилась на 13,5 пунктов: с 60,2% в 2014 до 46,7% в 2020. "Доллар стал токсичной валютой", — говорит Сергей Глазьев, российский экономист и советник Путина. Но как теперь будет развиваться эта тенденция?

Главным последствием является создание условий для развития в мировой экономике незападного блока, который ударит по гегемонии. Ещё лет десять назад бразильский президент Луис Инасиу Лула да Сильва (Luiz Inácio Lula da Silva, 2003-2010) понял, что нужно всем дружно выйти из долларовой системы. Похоже, что Лула первым поделился с Владимиром Путиным и тогдашним председателем КНР Ху Цзиньтао (HuJintao) идеей работать вместе в этом направлении, что уже давно было ясно китайцам. Ведущая роль Лулы в этой инициативе, возможно, стала решающим фактором для его свержения и дальнейшего заключения под стражу. Сейчас всё изменилось и Лула может вновь стать президентом Бразилии.

Ни одна из стран БРИКС не присоединилась к санкциям против России. Не присоединились ни Индия, ни Бразилия Болсонару, ни Южная Африка, ни такой член НАТО, как Турция, ни страны Персидского залива, ни, конечно же, Китай…

В среду (23 марта) на конференции глав МИД Организации исламского сотрудничества (57 стран-членов) было решено отказаться от присоединения к санкциям против России. Ни одна страна в Африке, в Западной и Центральной Азии не ввела санкций против России, а в Восточной Азии их поддержали только Сингапур и Япония. Китай и Индия выстроили общую линию.

Но самое важное, что Саудовская Аравия ведёт переговоры с Китаем по продаже нефти за юани. Саудовская Аравия поставляет 25% нефти в Китай. Не приведёт ли отказ от доллара в торговле нефтью к банкротству США?

Рафаэль Поч (Rafael Poch)

* Талибан – организация признана террористической.