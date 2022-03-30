Санкции показали силу доллара. Это самое мощное оружие в мире

Украинский кризис: санкции против России демонстрируют силу доллара, превращенного в оружие (South China Morning Post, Гонконг)

США и их союзники развязали опосредованную войну санкциями и оказанием помощи Украине, пишет SCMP. По мнению одного из экспертов, главный урок текущего кризиса не связан с Москвой и Киевом, а заключается в том, что США показали: самое мощное оружие в мире — это доллар.

— Пока Россия ведет физическую спецоперацию, США и их союзники развязали опосредованную войну санкциями и оказанием помощи Украине.

— Деньги лежат в основе успеха в любой войне — вы сражаетесь за деньги, и вам нужны деньги, чтобы сражаться.

Спецоперация на Украине определенно поменяла правила игры. Она перевернула многие представления о том, кто силен в военном отношении, а кто слаб в информационной войне. Этот кризис запомнят как конец эпохи "дивидендов мира", когда планета наслаждалась десятилетиями глобального мира и стабильности без крупных военных конфликтов.

Китай не смог бы подняться без этих дивидендов мира. Россия и Украина сейчас сталкиваются с кризисом, который разъедает их социальную и экономическую структуру. Ни одна сторона не выйдет из него победительницей, если они не договорятся о мирном решении.

Геополитический стратег Джордж Фридман сказал, что главный урок нынешнего кризиса не имеет ничего общего с Россией или Украиной: он скорее заключается в том, как "Соединенные Штаты продемонстрировали, что, возможно, самое мощное оружие в мире — это доллар".

Боевые действия ведут Россия и Украина, в то время как США и НАТО развязали опосредованную войну, применяя финансовые санкции и поставляя оружие, чтобы помочь Киеву. Поскольку на доллар приходится около 40% мировых торговых расчетов и около 60% государственных резервов, нет сомнений, что он имеет большее влияние, чем евро, иена или юань.

Тот факт, что Европейский союз и Япония присоединились к санкциям, означает, что России будет трудно уклониться от них или избежать кризиса ликвидности не только в иностранной валюте, но и внутри страны. Как заметил Фридман, "сочетание запрета на импорт российских энергоносителей в США и использования доллара в качестве оружия — в контексте большого альянса — создает для России непредвиденный военный кризис".

Почему американский доллар имеет такую силу? Стандартный ответ заключается в том, что это единица расчета глобальных кредитов и выставления счетов, средство платежа и сбережения, дающее эмитенту привилегии, поскольку он может использовать валюту по своему желанию.

Это верно уже на протяжении многих лет. Когда со временем доллар начал обесцениваться по отношению к другим валютам, мир развивался благодаря дополнительной ликвидности, простоте платежей и более высокой доходности от владения американскими облигациями, акциями и недвижимостью.

Однако всякий раз, когда валюта укрепляется, процентные ставки в США растут, глобальная ликвидность сокращается, и неамериканские заемщики, имеющие долговые обязательства, номинированные в долларах, вынуждены платить больше, подвергаясь риску дефолта по долгам и коллапсу пузыря активов.

Можно проследить причины азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов — курс доллара вырос без кредитора последней инстанции в долларах. Только когда Федеральная резервная система США снизила процентные ставки и увеличила долларовую ликвидность, азиатские экономики смогли восстановиться.

После этого для остального мира стало обязательным держать американскую валюту. Как сказал бывший министр финансов США Джон Конналли: "Доллар — это наша валюта, но ваша проблема". Проблемы умножились после глобальной "войны с терроризмом", когда США начали применять санкции против таких стран, как Иран.

Со временем санкции расширились по масштабам и интенсивности. Однако с ними есть одна проблема, которая заключается в том, что несмотря на экономические потери, существуют некоторые страны, которые, похоже, никогда не спешат сесть за стол переговоров.

Некоторые ученые поделились свежим взглядом на то, почему доллар приносит пользу не только США, но и его пользователям, создающим экосистему, укрепляющую его доминирование. Яков Фейгин и Доминик Лойсдер из Гарварда изучили классовую политику долларовой системы США и пришли к выводу, что она имеет экосистему, поддерживаемую глобальными частными и политическими элитами.

В статье они писали, что "во многих странах долларовая система позволяет коррумпированной элите безопасно выводить свои доходы, полученные нечестным путем, в глобальные банковские центры, расположенные в юрисдикциях с непрозрачными законами о собственности".

Богачи на развитых и развивающихся рынках предпочитают торговать и хранить активы в долларах. Глобальные корпорации, пенсионные фонды и управляющие активами держат деньги в долларах, потому что таким образом они могут иметь средства сбережения и быструю ликвидность от свопов.

Политолог Герман Марк Шварц воспринимал американский доллар как государственную валюту квазиимперской глобальной системы, в которой разные экономические регионы связаны между собой общей резервной валютой. Резервные валюты, не обладающие ни военным влиянием, ни глубиной фондовых рынков, приносящих более высокую доходность, — такие как евро, иена или фунт стерлингов, — не могут стать доминирующей валютой.

Существуют ли альтернативы долларовой системе США? Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) в своей последней оценке ситуации на Украине предупредила, что попытки разработать альтернативную систему могут "потенциально снизить доминирующую роль доллара на финансовых рынках и в трансграничных платежах".

Я считаю, что юаню еще далеко до того, чтобы стать такой альтернативой. Но Инновационный центр Банка международных расчетов недавно опубликовал предварительные результаты проекта Dunbar, созданного совместными усилиями центральных банков Австралии, Малайзии, Сингапура и Южной Африки, чтобы продемонстрировать, как общая платформа для нескольких цифровых валют центральных банков может обеспечить более дешевые, более быстрые и безопасные трансграничные платежи.

Технически проект осуществим, но перед ним пока остается множество нормативных и политических барьеров. Одна из возможных проблем заключается в том, каким образом на подобных платформах должны обыгрываться вопросы национальной безопасности.

Еще в Римской империи понимали, что деньги лежат в основе успеха любой войны — вы сражаетесь за деньги, и вам нужны деньги, чтобы сражаться. Но Римская империя пала после того, как ее валюта стала постоянно обесцениваться. Денарий был силен до тех пор, пока Рим не проигрывал войн. В ту минуту, когда империя столкнулась с трудностями, люди вернулись к золоту. Чем больше перемен — тем быстрее все возвращается к прежнему.

Автор: Эндрю Шэн (Andrew Sheng)