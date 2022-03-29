Канада планирует закупить у США 88 истребителей-бомбардировщиков F-35

Лондон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Власти Канады выбрали американскую компанию Lockheed Martin Corp. и ее истребители-бомбардировщики F-35 в качестве предпочтительного варианта при закупках новых самолетов для канадских военных, сообщает агентство Associated Press (AP).

Всего Оттава планирует закупить 88 F-35 на замену CF-18 Hornet - канадского варианта американского истребителя-бомбардировщика F/A-18. Ожидается, что, если Канада и США заключат соглашение, первые закупленные самолеты начнут поступать в Канаду в 2025 году.

В случае если сделка не состоится, то Канада обратится к шведской компании Saab.