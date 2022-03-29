Стали известны подробности об отношениях американцев и россиян на МКС

Стали известны подробности о взаимодействии американцев и россиян на Международной космической станции (МКС), пишет ТАСС со ссылкой на главу NASA Билла Нельсона.

По словам Нельсона, между астронавтами Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и космонавтами из РФ на МКС сохраняются рабочие отношения. «В интересах безопасности наших астронавтов рабочие отношения между NASA и нашими международными партнерами сохраняются. Это включает профессиональные отношения между космонавтами и нашими астронавтами», — пояснил он.

Ранее астронавт NASA Скотт Келли, который назвал гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина «Димоном» в Twitter, рассказал об отношении к русским в США. По словам Келли, его жена-украинка после начала военной спецоперации России на Украине столкнулась с двумя травмами — беспокойством за судьбу своей родины, а также «ненавистными высказываниями дома, в США, за то, что они воспринимаются как русские».