Ереван предлагает Азербайджану незамедлительно начать переговоры вокруг соглашения о мире

Совбез Армении считает необходимым задействование международных механизмов сдерживания

Ереван. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Совет безопасности Армении считает обстановку вокруг Нагорного Карабаха крайне напряженной и предлагает Азербайджану незамедлительно начать переговоры вокруг всеобъемлющего соглашения о мире, заявили в правительстве республики.

"Сегодня на заседании Совета безопасности обсуждена обстановка вокруг Нагорного Карабаха, которая оценена как крайне напряженная. Анализ ситуации показывает, что Азербайджан, пытаясь найти выдуманные обоснования, готовит почву для осуществления в направлении Нагорного Карабаха новых провокаций и нападения, в том числе, обвиняя Армению в деструктивных действиях в вопросе соглашения о мире", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Отмечается, что Совет безопасности Армении вновь подтверждает выраженную ранее позицию республики и предлагает Азербайджану незамедлительно начать переговоры "вокруг всеобъемлющего соглашения о мире".

"Совет безопасности Армении, обращая внимание международного сообщества на возможность военных столкновений в Нагорном Карабахе и на границе Армении и Азербайджана, считает необходимым задействование международных механизмов сдерживания для недопущения новое военной эскалации в регионе и этнических чисток", - заявили в правительстве Армении.

Ранее в МИД Армении сообщили, что ждут от российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе принятия мер для вывода военнослужащих Азербайджана из зоны своей ответственности.

26 марта Минобороны РФ сообщило, что азербайджанские военные нарушили трехсторонние договоренности по Карабаху, зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии непризнанного Карабаха с турецких беспилотников. Позднее Минобороны РФ заявило, что "по результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух".