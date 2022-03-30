Ядерная стража на орбите

60 лет назад запущен первый спутник серии «Космос»

Понятие «серия» применительно к искусственным спутникам Земли (ИСЗ) «Космос», которые в СССР имели порядковые номера от 1 до 2174, само по себе является условным. Под наименованием «Космос» – так они регистрировались в международных «космических анналах» – скрывались ИСЗ с совсем другими подлинными названиями. Эти аппараты создавались по разным программам оборонного, двойного и мирного назначения. Вывод на орбиту ИСЗ «Космос» осуществлялся ракетами-носителями различных типов с разных космодромов.

Орбитальные высоты

ИСЗ «Космос-1» имел обозначение ДС-2. ДС – днепропетровский спутник, то есть разработанный в ОКБ-586 днепропетровского Южмаша, позднее ОКБ «Южное». Это, кстати, красноречиво говорит об опасности заявленного Зеленским намерения возродить создание ядерного оружия и средств его доставки.

Пуск ДС-2 состоялся 16 марта 1962 года. Назначением его была отработка в качестве полезной нагрузки легкой ракеты-носителя 63С1 (этому типу ракет также было присвоено название «Космос»). Но ДС-2 вовсе не являлся простой 47-килограммовой болванкой в виде 80-сантиметрового шара, а играл роль вполне себе функционального космического аппарата. Он использовался для исследования прохождения радиоволн в верхних слоях атмосферы, для чего к данному космическому эксперименту был привлечен Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР (ИЗМИРАН).

С помощью «Космоса-1» впервые в отечественной науке были обнаружены крупные ионосферные неоднородности и определены некоторые ранее неизвестные характеристики радиоволн. Запуск этого ИСЗ стал доказательством успеха инженерных решений, заложенных при проектировании ракеты-носителя «Космос-1», которая представляла собой вариант стоявшей на вооружении РВСН баллистической ракеты средней дальности Р-12 со второй «космической» ступенью.

“Первое удачное испытание состоялось 1 ноября 1968 года, когда перехватчик «Космос-252» уничтожил спутник-мишень «Космос-248». Всего при отработке противоспутниковой системы в околоземное пространство было выведено 22 ИСЗ-перехватчика и 17 мишеней. На боевое дежурство эта система была поставлена в 1979 году”

Научно-практические исследования, выполненные при запусках ИСЗ, зашифрованных как «Космосы», были весьма обширны, так как область высот и параметры орбит, на которые они выводились, позволяли доставлять приборные средства практически в любую точку околоземного пространства. Космический аппарат «Космос-159», он же Е-6ЛС (ЛС – лунная связь), был выведен 15 мая 1967 года на высоту 60 600 километров. Его назначением стала отработка комплекса связи в рамках советской (увы, так и нереализованной) пилотируемой лунной программы. А «Космос-244» (другое обозначение – ОСБ) «прыгнул» 2 октября 1968 года на высоту всего 140 километров – собственно, выше и не нужно было: его запустили в качестве экспериментальной орбитальной ступени системы частично-орбитального бомбометания.

Данная программа предусматривала создание орбитальной (глобальной) баллистической ракеты. Она была способна поражать цели в любой точке планеты с любого направления путем вывода в космос боевого термоядерного блока мегатонного класса, который обрушивался бы, образно говоря, прямо на голову противника с орбиты, на которой он находился в качестве ИСЗ.

Всего на круговую или слабо эллиптическую орбиту вокруг Земли было запущено порядка чертовой дюжины опытных «Космосов» типа ОСБ, что позволило развернуть и поставить в 1969 году на боевое дежурство полк РВСН с 18 орбитальными МБР Р-36 орб в шахтных пусковых установках (на одной из площадок космодрома Байконур). Система была ликвидирована в начале 80-х в соответствии с советско-американским Договором ОСВ-2. Кстати, у американцев такого стратегического оружия не было вовсе.

Здесь можно упомянуть, скажем, первую отечественную систему космической фоторазведки на спутниках семейства «Зенит-2», созданных на основе «гагаринского» пилотируемого корабля «Восток» (первый ИСЗ «Зенит-2» был запущен как «Космос-4» 26 апреля 1962 года). А также космические аппараты оптико-электронной разведки типа «Янтарь» (ИСЗ «Терилен», первый запуск под обозначением «Космос-1426» 28 декабря 1982 года), комплекс космического картографирования «Комета» (18 февраля 1981 года, ИСЗ «Космос-1246» или «Силуэт»), систему космической радиотехнической разведки «Целина» (28 сентября 1984 года, ИСЗ «Космос-1603» – «Целина-2»), спутники раннего обнаружения пусков баллистических ракет по факелу их двигателей системы «Око» (22 октября 1976 года, ИСЗ «Космос-862» – УС-К).

Тысячи лет над землей

Можно особо упомянуть маневрирующие истребители спутников серии ИС. Такой спутник-перехватчик предназначался для одновиткового (с самостоятельным наведением на цель) или двухвиткового (с коррекцией орбиты по сигналам с Земли на втором витке) перехвата неманеврирующих космических целей на высотах от 100–120 до 1200–1350 километров. Уничтожение цели предусматривалось боевой частью со шрапнельными поражающими элементами.

Cпутник «Зенит-2». Фото: rocketengines.ru

Первое удачное испытание этой уникальной боевой системы состоялось 1 ноября 1968 года, когда перехватчик «Космос-252» (ИС) уничтожил спутник-мишень «Космос-248» (И-2М). Всего при отработке противоспутниковой системы в околоземное пространство было выведено 22 ИСЗ-перехватчика и 17 мишеней. На боевое дежурство эту систему поставили в 1979 году, пока в 1991-м ее не сменил более совершенный комплекс противокосмической обороны ИС-МУ, продержавшийся, однако, в системе национальной обороны ввиду распада СССР очень недолго – по 1993 год.

Нельзя не коснуться ядерно-энергетической стороны истории ИСЗ «Космос». Осенью 1965 года в интересах Минобороны СССР были запущены несколько спутников специальной связи (от «Космоса-80» до «Космоса-90») серии «Стрела-1», из которых два имели электропитание от радиоизотопных генераторов, работавших на полонии-210. Затем для космических аппаратов создали куда более сложный бортовой энергоисточник – миниатюрная атомная электростанция БЭС-5 «Бук» обеспечивала существенно более высокую электрическую мощность. Установка включала малогабаритный высокотемпературный реактор на быстрых нейтронах, который работал на уране-235, а охлаждался, передавая тепло полупроводниковому термоэлектрическому генератору, расплавом калия и натрия.

Cпутник «Янтарь». Фото: starcatalog.ru

Работы по созданию БЭС-5 проводились в условиях строгой секретности. «Буками» предстояло оснастить спутники активной радиолокационной разведки УС-А, входящие в систему морской космической разведки и целеуказания «Легенда».

Первый спутник УС-А, для любопытствующей мировой общественности получивший ничего не говорящее имя «Космос-367», был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Циклон-2» 3 октября 1970-го. Всего по 1988 год запустили более трех десятков таких весьма передовых для своего времени космических аппаратов. Правда, первые запуски вплоть до 1975-го, когда «Легенду» приняли на вооружение, были испытательными. УС-А учили летать и доводили до ума.

ИСЗ УС-А. Фото: alternathistory.com

ИСЗ УС-А отслеживали в Мировом океане корабельные группировки вероятного противника, прежде всего американские авианосные ударные группы. В синтезе с атомными ракетными подводными лодками проектов 949 и 949А (получившими в НАТО кличку «Оскар», а среди наших флотских острословов – «Батон») система «Легенда», выдававшая им точные координаты и прочие параметры надводных целей, представляла собой уникальный разведывательно-ударный ракетно-ядерный океанско-космический комплекс. Причем ядерным он являлся «по всей вертикали» – ядерные реакторы на субмаринах, спутниках и ядерные же боеголовки на крылатых сверхзвуковых ракетах «Гранит», которыми субмарины были вооружены.

В современной России «Космосы» различного назначения продолжили запускать в постсоветскую эпоху. Вполне возможно, что некоторые из аппаратов этой разномастной серии продолжат существовать, уже завершив свою миссию. Век их долог. Например, «Космос-80», который крутится над Землей на высоте 1500 километров, останется орбитальным памятником советской космической мысли еще 10 тысяч лет. Хороший пример надежности изделий советского оборонно-промышленного комплекса.

Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (924) за 29 марта 2022 года