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Интерфакс-АВН

В Баку обвиняют Ереван в нарушении трехстороннего заявления по Карабаху

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Джейхун Байрамов
Джейхун Байрамов.
Источник изображения: vestikavkaza.ru

Баку. 28 марта. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Армения нарушает пункты трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху и препятствует обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Такое заявление Байрамов сделал на встрече с советником канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности Йенсом Плетнером, сообщает МИД Азербайджана в понедельник.

"В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки, отношениям Азербайджана с ЕС, вопросам региональной и международной безопасности. Байрамов проинформировал собеседника о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе, действиях Азербайджана по исполнению трехсторонних договоренностей (лидеров Азербайджана, Армении и РФ - ИФ). Министр отметил, что Армения нарушает пункты трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года - ИФ) и препятствует миру и стабильности", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Байрамов также изложил видение Азербайджана на будущее мирное развитие региона.

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