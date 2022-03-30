В Баку обвиняют Ереван в нарушении трехстороннего заявления по Карабаху

Баку. 28 марта. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Армения нарушает пункты трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху и препятствует обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Такое заявление Байрамов сделал на встрече с советником канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности Йенсом Плетнером, сообщает МИД Азербайджана в понедельник.

"В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки, отношениям Азербайджана с ЕС, вопросам региональной и международной безопасности. Байрамов проинформировал собеседника о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе, действиях Азербайджана по исполнению трехсторонних договоренностей (лидеров Азербайджана, Армении и РФ - ИФ). Министр отметил, что Армения нарушает пункты трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года - ИФ) и препятствует миру и стабильности", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Байрамов также изложил видение Азербайджана на будущее мирное развитие региона.