Российские военные на учениях в Причерноморье подавили каналы связи "противника" на расстоянии до 200 км

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Абхазии подавили системы связи и навигации условного противника в ходе учений, проведённых на побережье Чёрного моря, сообщает министерство обороны РФ.

"Путём подавления радиосетей и навигации специалисты РЭБ нарушили систему связи полевых авианаводчиков условного противника на расстоянии до 200 км в горах и на прибрежной территории у границ Чёрного моря", - сказано в сообщении, размещённом на сайте ведомства в понедельник.

"С применением машин постановки помех "Лава" на базе автомобилей УАЗ "Патриот" была нарушена связь в радиусе более 15 км и искажено навигационное поле "противника", создаваемого системами определения местоположения", - информирует Минобороны.

По его данным, "эффективность созданной зоны радиопомех подтвердили военнослужащие подразделений связи военной базы, выступающие в роли условного противника".

Тренировка была плановой, сказано в сообщении.