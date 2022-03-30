Козыри «Феникса»

Эволюция «Крокодила с пропеллером»

Боевая эффективность армейской авиации России, многократно продемонстрированная в ходе специальной операции Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины, как правило, подтверждения не требует. Но особенно яркие эмоции вызывают действия ветерана Афганистана, Приднестровья, Абхазии, Чечни, Грузии и Сирии – ударного вертолета Ми-24, прозванного «Крокодилом». 19 сентября 1969 года летчик-испытатель ОКБ М. Л. Миля Герман Алферов поднял в воздух прототип серийного транспортно-боевого вертолета Ми-24А – опытный В-24. Однако говорить мы будем не о нем. Сумасшедшая популярность в сочетании с массой непревзойденных летно-технических и эксплуатационных характеристик стала причиной создания «Феникса» – новой боевой машины Ми-35П с внешним обликом легендарного «Крокодила».

В боях познавший радость побед

Ми-24, серийное производство которого стартовало в 1971 году, следует позиционировать в качестве уникальной машины. Немногие знают, что он стал первым в СССР вертолетом (и вторым в мире), функциональное предназначение которого изначально определялось как решение чисто боевых задач. Единственная в истории авиации воздушная победа вертолета над самолетом-истребителем на счету Ми-24. Даже один этот факт позволяет позиционировать его в качестве исключительной боевой машины. Однако его достижения этим не ограничиваются. «Крокодилу» принадлежат несколько мировых достижений.

“Ми-35П «Феникс» сохранил скоростные характеристики, присущие «мировому рекордсмену» Ми-24, позволяющие ему с высокой степенью эффективности уничтожать живую силу и площадные цели противника, что особенно востребовано при ведении боевых действий в условиях невозможности применения тяжелой бронированной техники”

В августе 1975 года им установлено два рекорда скороподъемности: потолок три тысячи метров был достигнут за 154 секунды, а на высоту шесть тысяч метров Ми-24 поднялся за 511 секунд. Тремя годами позже Герой Советского Союза Гурген Карапетян установил абсолютный рекорд скорости – 368,4 километра в час. Женский экипаж Ми-24 под командованием Галины Расторгуевой в 1992 году совершил сверхдальний межконтинентальный перелет Москва – Майами протяженностью двадцать тысяч километров.

Благодаря превосходной конструкции ударный вертолет Ми-24 на протяжении более пятидесяти лет (с перерывом в 1989–1999 годах) выпускается серийно и несмотря на высокий уровень технического совершенства, обладает неплохим модернизационным потенциалом. «Крокодил» стал не только одним из самых массовых ударных вертолетов, эксплуатирующихся ВВС более чем шестидесяти стран мира. Он до сих пор вызывает живейший к себе интерес у многих российских партнеров в сфере военно-технического сотрудничества.

В 2006 году началось серийное производство глубоко модернизированной версии Ми-24 – Ми-35М (Ми-24ВМ). Сначала в экспортном варианте, а после 2010-го и в интересах ВКС России.

В 2017 году специалистам были представлены принципиально новые версии ударных вертолетов Ми-24П-1М и Ми-24П-2М, созданные в рамках программы «Феникс» и ставшие продолжением нереализованных наработок проекта «Ми-24ВП-М».

Начиная с 2019 года стартовало серийное производство этих машин, образцы которых производитель продемонстрировал на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019». Экспортные варианты новейших вертолетов получили индексы Ми-35П-1М и Ми-35П-2М соответственно. А теперь о нашем «герое» подробнее, но поскольку информация о его реальных характеристиках носит гриф «Секретно», то во избежание путаницы сконцентрируем внимание на версии Ми-35П «Феникс».

«Ударник» работает днем и ночью

Внешний облик Ми-35П практически не отличается от любой из винтокрылых машин семейства Ми-24. Минимальные изменения претерпели силовая конструкция и броневая защита фюзеляжа, обладающие десятилетиями подтвержденной надежностью. Все модернизационные усилия разработчика были направлены на его «начинку» – радиоэлектронные оборудование и системы, обеспечивающие кардинальное расширение боевого потенциала.

Ми-35П получил обзорно-прицельную станцию (ОПС-24Н-1Л), оснащенную длинноволновым матричным тепловизором третьего поколения, который в сочетании с лазерным дальномером, цветной телекамерой высокого разрешения и очками ночного видения обеспечивает экипажу вертолета возможность ведения боевых действий в темное время суток в целом и поражение цели на дальностях до 10 километров в частности. Это по большому счету делает Ми-35П полноценным «ночным охотником» в помощь Ми-28МН.

Фото: livejournal.com

В качестве элемента пассивной защиты следует рассматривать бронирование кабины, включая пулестойкое остекление. А возможность дополнительного оборудования Ми-35П комплексом активной защиты, в роли которого выступает лазерная станция, пеленгующая момент пуска ракеты класса «воздух-воздух», дезориентирующая ее ГСН и в результате уводящая средство поражения в сторону от вертолета, многократно усиливает живучесть машины.

Задача минимизации тепловой заметности нового российского вертолета решена при помощи экранно-выхлопного устройства (ЭВУ), снижающего температуру выходящих из силового агрегата вертолета газов и затрудняющего тем самым работу ракет с тепловыми головками наведения. Алюминиевые лопасти несущего винта Ми-35П имеют токопроводящую нагревающуюся нить, являющуюся эффективным средством защиты от обледенения. А заполнение их внутренних полостей азотом обеспечивает надежный визуальный контроль целостности этого важнейшего конструктивного элемента вертолета. Примечательно, что замена лопастей может производиться «поштучно», что значительно сокращает время ремонтно-восстановительных работ в случае их повреждения.

Особенности фронтового «универсала»

vpk-news.ru

Широта диапазона и разнообразие функционала нового российского вертолета Ми-35П – еще один повод для гордости его разработчиков. Ни у одной армии мира нет на вооружении вертолета, органично сочетающего в себе потенциал ударного вертолета, целью которого является уничтожение танков, бронированной техники и живой силы противника, со способностью транспортировать десант, тяжелораненых или грузов массой до полутора тонн. Кстати, при использовании внешней подвески грузоподъемность Ми-35П возрастает до 2,4 тонны.

Ми-35П «Феникс» в полной мере сохранил скоростные характеристики, присущие «мировому рекордсмену» Ми-24, позволяющие ему с высокой степенью эффективности уничтожать живую силу и площадные цели противника, что особенно востребовано при ведении боевых действий в условиях невозможности применения тяжелой бронированной техники. Не последнюю роль в этом сыграло убирающееся шасси, радикально отличающее «Феникс» от Ми-35М. Очевидно, что высокие скорости полета в сочетании с возможностью эксплуатации в условиях высокогорья и высоких температур делают Ми-35П идеальным вертолетом для применения там, где боевые возможности таких штурмовых машин, как Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28НМ «Ночной охотник», избыточны.

Еще одна важная отличительная особенность «Феникса» от собратьев семейства Ми-24 – это экипаж из трех человек: командира, располагающегося в верхней кабине, оператора в нижней и борттехника в грузовой кабине, имеющего доступ к командиру. Примечательно, что управление машиной доступно как из верхней, так и из нижней кабины. А современное БРЭО обеспечивает экипажу достаточно точный выход на цель в автоматическом режиме.

Ми-35П оснащен новым КНЭИ-24Э-1 – цифровым пилотажным комплексом на основе автопилота ПКВ-8-35, повышающим устойчивость и улучшающим управляемость боевой машины, а также улучшенным прицельно-вычислительным комплексом ПрВК-24-2, обеспечивающим существенный рост точности поражения целей. В ближайшей перспективе оснащение «Феникса» новейшим бортовым комплексом обороны, размещенным в подкрыльевых гондолах и отличающимся высоким уровнем эффективности. В целом конструкция Ми-35П гарантирует ему рост боевой живучести, низкую акустическую заметность, а также минимизацию трудовых и временных затрат на техническое обслуживание.

Огневая мощь «Феникса»

Артиллерийское вооружение Ми-35П представлено НППУ-23 с пушкой ГШ-23Л и боекомплектом 450 снарядов. На шести узлах внешней подвески вертолет способен нести 2400 килограммов боевой нагрузки, включающей практически все виды авиационных средств поражения. В состав ракетного вооружения, используемого новейшим российским вертолетом в зависимости от характера поставленной задачи, включены:

две ПУ УБ-20-8 с двадцатью неуправляемыми ракетами С-8, четыре НАР С-24 «Буран», четыре ПУ УБ-32-57 с тридцатью двумя НУР С-5, четыре ПУ НАР С-13 «Тулумбас» или две ПУ УБ-20-57 с двадцатью НУР С-5;

четыре пусковые установки ПТРК «Атака» (9М120-1) с двухканальной системой управления и противотанковыми управляемыми ракетами с тандемной кумулятивной боевой частью;

четыре пусковые установки ПТРК «Вихрь-М» с ракетами 9М127-1;

ракетный комплекс класса «воздух-воздух» «Стрелец» с управляемыми ракетами «Игла» и «Игла-С»;

универсальный пушечный контейнер УПК-23-250 с пушкой ГШ-23Л и боекомплектом 250 патронов;

1500 килограммов авиационных бомб малых калибров, включая напалмовые, кластерные и дымовые;

постановщик мин ПФМ-1 в КМГУ-2.

Варианты комплекса вооружения, устанавливаемого на новейший ударный вертолет Ми-35П «Феникс», формируются исходя из предпочтений заказчика.

Ми-35П «Феникс» – гармоничное сочетание последних достижений отечественного вертолетостроения с многолетним (и весьма успешным) опытом боевого применения Ми-24. В результате армейская авиация ВКС Российской Федерации получила мощную, надежно защищенную и скоростную машину, обладающую широчайшими функциональными возможностями и превосходными экспортными перспективами.

Виталий Виконт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (924) за 29 марта 2022 года