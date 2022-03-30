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Российская газета

Ракета Искандер-М применяется против бункеров и кораблей

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Пуск ракет с комплекса "Искандер-М" осуществляется с дистанции в сотни километров и очень точно.
Пуск ракет с комплекса "Искандер-М" осуществляется с дистанции в сотни километров и очень точно.
Источник изображения: Минобороны РФ / ТАСС

В рамках проведения специальной военной операции на территории Украины сейчас активно применяется высокоточное оружие. В том числе оперативно-тактический комплекс "Искандер-М".

Проектирование комплекса началось в 1990-х годах. В 2006 году он был принят на вооружение. С 2011 года в войска стал поступать глубоко модернизированный "Искандер-М".

Особенность ракеты этого комплекса в том, что летит она по квазибаллистической траектории, то есть активно маневрирует. Максимальная высота полета - 50 км, дальность - 500 км. Ракета бьет в цель практически вертикально, достигая гиперзвуковой скорости. Отклонение от обозначенной точки удара - 1 метр. Высокая точность достигается применением инерциальной и оптической систем наведения. Инерциальная система работает на начальном и среднем участках полета, оптическая - на конечном. Ракеты в полете могут получать новые координаты цели, что позволяет им перенацеливаться или гарантированно поражать подвижные цели, включая корабли. Кстати, "Искандер-М" - единственная в мире сухопутная оперативно-тактическая ракета, способная уничтожать маневрирующие боевые корабли, даже авианосцы.

Оптическая головка самонаведения - инфракрасная, что позволяет по ориентирам на местности уточнять координаты цели даже в безлунную ночь. Оптическая ГСН устойчива против средств радиоэлектронной борьбы, используемых для подавления спутниковой навигации или радиокоманд.

По мнению зарубежных аналитиков, "Искандер-М" наряду с такими системами ПВО, как С-400 и береговыми противокорабельными комплексами "Бастион", играет ключевую роль в концепции Вооруженных сил России, известной на Западе как Anti-Access/Area Denial, A2/AD - "зона запрета доступа".

Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска получения неприемлемого ущерба. Сейчас к этой триаде можно смело добавить "Кинжалы" и "Калибры".

В ракетах комплекса "Искандер-М" могут использоваться различные боевые части. Сейчас в основном применяются проникающие бетонобойные, осколочно-фугасные и фугасно-зажигательные. Проникающие гарантированно уничтожают защищенные командные центры, в том числе находящиеся в бетонных бункерах. Два последних типа точечно поражают боевую технику, скопления живой силы противника, склады боеприпасов и ГСМ.

Отличительной и уникальной особенностью ракет комплекса "Искандер-М" является наличие у них сложного комплекса радиоэлектронной борьбы и противодействия системам ПРО. Сама по себе ракета практически невидима для радаров. Вдобавок она несет ложные цели, аналогичные тем, которыми обладают стратегические "Тополя" и "Ярсы".

Ракета комплекса "Искандер-М" бьет в цель практически вертикально с гиперзвуковой скоростью, отклонение от обозначенной точки удара - 1 метр

После того как ракета разгоняется до маршевой скорости, формируется вереница ложных целей, в центре которой находится сама ракета. На экране вражеского радара ПРО появляется множество засветок, движущихся с одинаковой скоростью. Вычленить среди них реальную боеголовку невозможно. Интересно, что когда боеголовка уже вошла в плотные слои атмосферы, модуль РЭБ, летящий следом, все еще светится на экране радаров, отвлекая на себя возможные ракеты-перехватчики.

Боеголовка же, летящая с гиперзвуковой скоростью, за секунды достигает наземной или надводной цели, уничтожая ее полностью.


Сергей Птичкин

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