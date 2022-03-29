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Авиация России

В руководстве Росавиации могут пройти масштабные изменения

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Росавиация.

На сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) удалены страницы «Контакты» и все страницы в «Структуре центрального аппарата». При попытке открыть эти разделы сайта выдаётся сообщение «Страница не найдена».

В этой связи вызывает интерес сообщение телеграм-канала «Незыгарь».

Авторы канала утверждают, что на неделе 21-27 марта президенту России Владимиру Путину доложили о состоянии дел в авиатранспортной отрасли, сложившаяся ситуация в которой говорит об отсутствии эффективной работы главы Росавиации Александра Нерадько.

В ходе доклада первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов и министр транспорта Виталий Савельев предложили несколько кандидатур на пост руководителя Росавиации. В список вошли: заместитель министра транспорта Игорь Чалик, начальник управления лётной эксплуатации Росавиации Максим Костылев и директор департамента в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

Занимая пост на протяжении 23 лет отрасль плыла по течению и сегодняшние проблемы тому подтверждение, отмечается в сообщении канала.

«Низкие темпы сертификации, по этой причине 1 марта снят с должности заместитель Росавиации Новгородов. Низкие темпы строительства аэропортовой инфраструктуры, по этой причине все стройки по решению М.Ш. Хуснуллина переданы в Минтранс, что послужило написать заявление заместителю Росавиации Тимошенко.

Авиакатастрофы, произошедшие в прошлом году, показали состояние отрасли и подготовки кадров в региональных перевозках и послужили причиной отставки начальника управления по безопасности полётов Шайкомалова.

В отношении подведомственного Росавиации ФГУП «Госкорпорации по ОрВД» установлены беспрецедентные хищения средств на сумму более 1 млрд. рублей, а в показаниях Генерального директора Игоря Моисеенко говорится про личные указания со стороны Руководителя Росавиации», – говорится в сообщении «Незыгаря».

«Незыгарь» — анонимный канал в мессенджере Telegram, публикующий новости и аналитику на политические темы. По состоянию на конец марта 2022 года имел более 373 тысяч читателей.

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Страны
Россия
Компании
ГосОрВД
Персоны
Путин Владимир
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