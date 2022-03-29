Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенант Росгвардии

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил очередное воинское звание - генерал-лейтенант национальной гвардии Российской федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.
- написал Даудов в своем Telegram-канале.
Воинское звание генерал-майора Росгвардии Кадырову было присвоено в 2020 году с одновременным переводом его из структуры МВД в Росгвардию. Ранее президент Чечни тоже имел звание генерал-майора, присвоенное ему в 2009 году Дмитрием Медведевым, но оно было специальное, а не воинское. Таким образом Кадыров стал военнослужащим, которые выполняют боевые задачи, в том числе за территорией страны.
Сам глава Чечни в настоящее время находится в Мариуполе, куда он прибыл для встречи с бойцами подразделений из республики с целью поддержать их и поднять боевой дух. Заодно Кадыров привез дополнительное снаряжение для бойцов. Находясь в городе, он принял участие в совещании с командующим восьмой армии и командирами спецподразделений из Чечни.
Как заявил Кадыров, до освобождения Мариуполя от украинских националистов осталось ждать недолго, скоро российские войска и войска ДНР зачистят город окончательно.
- заявил он.