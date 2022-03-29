Войти
Военное обозрение

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенант Росгвардии

714
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил очередное воинское звание - генерал-лейтенант национальной гвардии Российской федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

От всей души поздравляю (...) главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта

- написал Даудов в своем Telegram-канале.

Воинское звание генерал-майора Росгвардии Кадырову было присвоено в 2020 году с одновременным переводом его из структуры МВД в Росгвардию. Ранее президент Чечни тоже имел звание генерал-майора, присвоенное ему в 2009 году Дмитрием Медведевым, но оно было специальное, а не воинское. Таким образом Кадыров стал военнослужащим, которые выполняют боевые задачи, в том числе за территорией страны.

Сам глава Чечни в настоящее время находится в Мариуполе, куда он прибыл для встречи с бойцами подразделений из республики с целью поддержать их и поднять боевой дух. Заодно Кадыров привез дополнительное снаряжение для бойцов. Находясь в городе, он принял участие в совещании с командующим восьмой армии и командирами спецподразделений из Чечни.

Как заявил Кадыров, до освобождения Мариуполя от украинских националистов осталось ждать недолго, скоро российские войска и войска ДНР зачистят город окончательно.

До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго

- заявил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.04.2021
В одном ряду с Шойгу: за что дают Героя России
17.10.2018
Тормозной путь НК-93
26.02.2018
Кадыров назвал Чечню "единственным регионом, победившим терроризм"
15.04.2015
Варианты поставок Ирану систем ПВО: С-300ПМУ-1 из наличия МО РФ, С-300ВМ «Антей-2500» или С-400 – «Коммерсант»
07.08.2012
Российская внешняя политика с точки зрения интересов ОПК
10.06.2008
С новым курсом!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 15:11
  • 20890
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 14:33
  • 24
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 14:22
  • 131
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 14:15
  • 13
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 13:49
  • 1
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:08
  • 2
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены
  • 29.03 00:05
  • 1
Британский стартап Invisibility Shield разработал «щит-невидимку»
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине