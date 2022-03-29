Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенант Росгвардии

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил очередное воинское звание - генерал-лейтенант национальной гвардии Российской федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

От всей души поздравляю (...) главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта

- написал Даудов в своем Telegram-канале.

Воинское звание генерал-майора Росгвардии Кадырову было присвоено в 2020 году с одновременным переводом его из структуры МВД в Росгвардию. Ранее президент Чечни тоже имел звание генерал-майора, присвоенное ему в 2009 году Дмитрием Медведевым, но оно было специальное, а не воинское. Таким образом Кадыров стал военнослужащим, которые выполняют боевые задачи, в том числе за территорией страны.

Сам глава Чечни в настоящее время находится в Мариуполе, куда он прибыл для встречи с бойцами подразделений из республики с целью поддержать их и поднять боевой дух. Заодно Кадыров привез дополнительное снаряжение для бойцов. Находясь в городе, он принял участие в совещании с командующим восьмой армии и командирами спецподразделений из Чечни.

Как заявил Кадыров, до освобождения Мариуполя от украинских националистов осталось ждать недолго, скоро российские войска и войска ДНР зачистят город окончательно.

До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго

- заявил он.