Чешский производитель готов расследовать сбои при эксплуатации гранатомётов LGL-7 на Украине

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В социальных сетях ранее появилось сообщение о регулярных отказах при работе противотанковой системы LGL-7, в результате которых, как указывалось, получили ранения два украинских военнослужащих.

Следует отметить, что изделие LGL-7 поставлялось многим заказчикам и о подобных инцидентах ранее не сообщалось

- отмечается в издании CZDefence.

Сам производитель, чешская STV Group, также отреагировал на критику своего изделия. Как указывается в обращении, опубликованном на официальном сайте, компания заинтересована в расследовании обстоятельств двух происшествий – разрывов гранатомётов после нескольких выстрелов, в результате которых один украинский боевик лишился уха, а у второго произошёл перелом ключицы. Как отмечает производитель, LGL-7 могли быть поставлены при оказании Украине военной помощи перед наступлением ВС РФ.

При этом указывается, что по публикациям неясно, вышел из строя снаряд или пусковая установка. Допускается, что возможен брак, например дефект материала, однако говорится о тщательной проверке в ходе производства гранатомётов:

Это продукт, который мы уже поставили многим клиентам, и у нас никогда не было подобных происшествий.

В конце своего обращения чешская компания попросила предоставить доступ к большей информации и пожелала победы украинской армии. На сайте STV Group указывается, что «LGL-7 является аналогом РПГ-7».