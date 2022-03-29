Украинские боевики боятся воевать на Т-84У "Оплот"

Представители вооруженных формирований Украины практически не применяют находящиеся у них на вооружении Т-84У "Оплот". Боевая машина такого типа всего один раз была замечена в районе Харькова месяц назад.

Западные корреспонденты сфотографировали "восемьдесят четвертый" в тот момент, когда его "припарковали" неподалеку от одного из православных храмов. Известно, что националисты любят прятаться за различными гражданскими сооружениями.

Ни для кого не является секретом, что "Оплоты" очень плохо зарекомендовали себя в ходе относительно недолгой эксплуатации в войсках и на проводившихся международных тендерах.

Так, сообщалось, что в ходе испытаний в Греции экипажи бронетехники, двигавшиеся в колонне за таким танком, жаловались на сильную токсичность его выхлопных газов, в результате механики-водители были вынуждены использовать противогазы.

Позже, в 2018 году уже в ходе натовского "танкового биатлона" - соревнований Strong Europe Tank Challenge именно украинские участники опозорились, что называется, по полной программе. У их Т-84 постоянно что-то ломалось в системе управления огнем, механизмах заряжания, стволы 125-мм орудий самопроизвольно раскачивались.

Поэтому просто сделать выстрел уже считалось большим достижением, не говоря о том, чтобы точно попасть в мишень.

В результате в подразделениях такие "Оплоты", прозванные тракторами, применялись лишь для учебных целей, на них, например, отрабатывались задачи по буксировке неисправной техники.

Представители завода-изготовителя говорили о том, что все выявленные "болячки" обязательно будут исправлены, правда, по всей видимости, обещанное сделать так и не удалось.

Отдельной темой является продажа четырех Т-84У в США, где они использовались как "подопытные кролики". До наших дней там смогли сохранить лишь один такой "Оплот".

Алексей Моисеев