В России представлен титановый ноутбук на отечественном «Байкале-М»

Омская компания «Промобит» рассказала о ноутбуке на основе отечественного процессора «Байкал-М» — Bitblaze Titan BM15.

Модель Bitblaze Titan BM15 получит 15,6-дюймовый экран с матрицей IPS разрешением 1920 х 1080 пикселей, 8-ядерный процессор «Байкал-М» с интегрированной графикой, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель объёмом 256 или 512 ГБ.

Директор компании-разработчика Максим Копосов пояснил:

На сегодняшний момент российских видеокарт нет. В микропроцессорах "Байкал-М" и "Эльбрус-2С3" встроен видеоадаптер. У "Байкала-М" — от компании ARM — Mali, у "Эльбруса-2С3" — лицензированный ускоритель 3D-графики и кодирования-декодирования видео. Но в будущем можно использовать в этих ноутбуках внешние видеокарты, например компании AMD.— Производительности таких видеоадаптеров недостаточно для современных игр или рендеринга оборудования. Поэтому мы и говорим, что по назначению это ноутбук, скорее, для каких-то офисных задач. Для массового потребителя значимы другие характеристики, например игровые, которые пока российские процессоры не могут обеспечить привычным образом. Тем не менее у нас в планах есть переход к созданию потребительской модели.

Интересно, что ноутбук планируется выпускать в двух вариантах корпуса — алюминиевом и титановом. Первая обойдётся в 100–120 тысяч рублей, а цена на вторую будет стартовать от 200 тысяч рублей.

Массовое производство начнётся в конце 2022 года. Первая партия должна составить 1000 штук, а затем производитель собирается «посмотреть». Сейчас продукция «Промобита» доступна через сайт компании, по запросу по почте. Однако планируется продажа через привычные розничные сети, такие как DNS и «Ситилинк».