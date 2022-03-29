В России представлен титановый ноутбук на отечественном «Байкале-М»

Омская компания «Промобит» рассказала о ноутбуке на основе отечественного процессора «Байкал-М» — Bitblaze Titan BM15.
Модель Bitblaze Titan BM15 получит 15,6-дюймовый экран с матрицей IPS разрешением 1920 х 1080 пикселей, 8-ядерный процессор «Байкал-М» с интегрированной графикой, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель объёмом 256 или 512 ГБ.
Директор компании-разработчика Максим Копосов пояснил:
Интересно, что ноутбук планируется выпускать в двух вариантах корпуса — алюминиевом и титановом. Первая обойдётся в 100–120 тысяч рублей, а цена на вторую будет стартовать от 200 тысяч рублей.
Массовое производство начнётся в конце 2022 года. Первая партия должна составить 1000 штук, а затем производитель собирается «посмотреть». Сейчас продукция «Промобита» доступна через сайт компании, по запросу по почте. Однако планируется продажа через привычные розничные сети, такие как DNS и «Ситилинк».