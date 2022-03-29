Факты и последствия

Военный эксперт Андрей Фролов — о больших переменах на рынках вооружений в связи с военной операцией России на Украине

Специальная военная операция (СВО) Вооруженных сил России на Украине еще не закончилась, но ряд выводов из нее сделать уже можно. Один из них имеет отношение к рынку вооружений, так как и Россия, и Украина являются крупными игроками на нем. Очевидно, что 2022 год принес серьезные перемены, и этот рынок уже не будет прежним.

Первым и самым главным итогом станет окончательное выпадение Украины из числа крупных экспортеров вооружений. Этот факт будет иметь много последствий, на которых стоить остановиться отдельно.

С уходом Украины с мирового рынка вооружений фактически исчезает такой важный его сегмент, как поставки недорогих советских вооружений. Этот процесс естественным путем начал тормозиться после событий 2014–2015 годов. Теперь же поставки советских вооружений окончательно сойдут на нет в силу их физического отсутствия.

Важным представляется и тот факт, что по итогам спецоперации Украина полностью лишится предприятий, на которых осуществлялся ремонт и модернизация советской техники, что не позволит как вести экспорт из наличия, так и ремонтировать технику инозаказчиков — в первую очередь авиационную и бронетанковую. Это означает, что фактически единственными поставщиками подобных услуг останется Россия и в некоторой степени Белоруссия.

По той же причине Украина полностью уйдет с рынка новых изделий со своими прямыми аналогами российской техники (например, Т-90 – «Оплот», БТР-82 – БТР-3, ПТРК «Корнет-Э» – «Корсар», ракеты «воздух-воздух» Р-73 и РВВ-МД и т.д.). Также под удар будут поставлены импортные программы, которые ориентировались на поставку отдельных украинских комплектующих и изделий (например, турецкие БЛА Akinci или пакистанские танки Al-Khalid). Очевидно, что местным производителям придется искать им замену — вполне вероятно, что российского производства.

Также фактически безальтернативно Украина станет чистым импортером вооружений, причем исключительно западного и турецкого производства. Импорт Украиной оружия постоянно рос начиная с 2015 года, достигнув максимума в 2021–2022-м. После полной демилитаризации Украина, скорее, повторит путь Грузии после 2008 года. Часть поставок будет осуществляться на основе уже заключенных контрактов, но подавляющая часть всё же будет предоставляться в рамках заявленной западной военной помощи и, вероятно, в кредит. В качестве «пряника» часть поставляемой техники будет собираться и обслуживаться на отдельных оставшихся и восстановленных украинских предприятиях.

Не меньшие перемены ожидают и российский оружейный экспорт. В первую очередь, он будет подвержен влиянию беспрецедентных санкций. Впрочем, большинство российских субъектов военно-технического сотрудничества и так уже долгое время были под санкциями. Несмотря на это, они наладили работу, что позволяет рассчитывать на то, что и в этот раз решение будет найдено, хотя общий фон для работы существенно усложнится. Сдержанный оптимизм дает то обстоятельство, что с большинством недружественных стран никаких крупных работ по линии ВТС не велось, а основные импортеры российского вооружения могут противостоять американскому давлению.

Другим важным обстоятельством станет сам факт широкого применения современных российских разработок в операции против не просто каких-то вооруженных формирований, а одной из крупнейших европейских армий, оснащенной самыми современными советскими системами вооружений, часть из которых была модернизирована и доработана, а также армии, имеющей значительный опыт ведения боевых действий и обстрелянный личный состав, часть которого прошла подготовку по стандартам НАТО. Безусловно, для внешнего исследователя на данный момент имеется слишком мало информации о реальной эффективности современных российских боевых платформ, но даже по известной информации можно судить, к примеру, об эффективности бортовых комплексов обороны российских вертолетов и комплексов ПВО, высокой степени исправности и точности ракетных комплексов дальнего действия, защищенности модернизированных танков, конкурентоспособности российских БЛА. За действиями российской армии внимательно наблюдают инозаказчики, и, проводя параллели с операцией в Сирии, которая при намного меньшем масштабе вызвала всплеск интереса к российскому оружию, можно предположить, что и в данном случае внимание будет не меньшим. Особенно в свете того, что российские вооружения противостоят самым современным западным комплексам противотанковой борьбы и ПЗРК. Следует отметить, что в ходе спецоперации уже поступали сообщения об интересе к новым сделкам — так, Турция не исключила продолжения закупок ЗРС С-400.

Для Запада украинский кризис тоже окажется знаковым. Очевидно, что будут существенно увеличены военные расходы всех стран-членов, а также активно начнет списываться и передаваться Украине техника советских и российских образцов, что потребует дополнительных средств на их замену. Только за счет сделок внутри альянса мировой рынок существенно вырастет, но основным выгодоприобретателем, судя по всему, станут США. Плюс довольно много средств и техники будет выделяться на перевооружение украинской армии, о чем упоминалось выше.

В целом результаты СВО еще предстоит осмыслить и проанализировать и пока рано делать далекоидущие выводы. Но не вызывает сомнений, что данная операция будет внимательно изучаться ведущими армиями мира, а также оказывать влияние на рынок вооружений как в количественном, так и в качественном измерении. Можно с уверенностью утверждать, что тренд последних лет на рост общемировых оборонных расходов будет только нарастать.

Андрей Фролов — военный эксперт

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