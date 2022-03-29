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РИА Новости

Киев хочет сделать Варшаву гарантом соглашения с Россией, заявили в Польше

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Варшава
Варшава.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Украина хочет, чтобы Польша была в числе гарантов будущего мирного соглашения с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat.

"Это один из вариантов, который появляется на случай такой ситуации, что дойдет до каких-то мирных договоренностей. Мы все этого ждем и все на это рассчитываем. И здесь украинская сторона выражает заинтересованность тем, чтобы поляки были в числе стран, гарантирующих безопасность Украины в случае подписания такого договора", - сказал Солох.

"Пока такой формулы еще нет в фактическом виде, но это сигнал со стороны Украины, касающийся также того, как она ценит роль Польши в этом конфликте", - добавил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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