Байден терпит фиаско и наносит США непоправимый ущерб

Fox News (США): Байден никогда в жизни за собой никого не вел

Ведущий The Next Revolution на телеканале Fox News раскритиковал Байдена, назвав его "совершенно посредственной и беспринципной машиной". По мнению Стива Хилтона, ни один президент США не нанес такого ущерба международным отношениям уже за первый год нахождения у власти, как "сонный Джо".

Байден терпит одно фиаско за другим не только в контексте спецоперации России на Украине. Можете назвать хотя бы одного президента, который нанес такое количество ущерба международным отношениям только за первый год нахождения у власти?

От своего предшественника он унаследовал мир и процветание. Как бы СМИ и истеблишмент ни смеялись над Трампом, посмотрите на результат его работы. США успешно противостоят Китаю, ИГИЛ* побеждено, союзы укреплены, НАТО выполняет свои обязательства, Северная Корея села за стол переговоров. Куда ни глянь – Америка стоит с гордо поднятой головой и проводит политику достижения мира с позиции силы. И да, мира в Европе.

Путин начинал спецоперацию на Украине в момент президентства Трампа? Да, а при Байдене начал еще одну. Первая была в 2014 году, и Трамп ничего не предпринял, а теперь русские снова это делают. Кстати, Байден дает Путину зеленый свет не впервые. Он снял санкции Трампа с "Северного потока" и отменил строительство американского "Кистоуна" (речь о нефтепроводе Keystone XL — части действующего нефтепровода Keystone. Нефтепровод должен был доставлять "черное золото" из канадской провинции Альберта до заводов, расположенных в США. – Прим. ИноСМИ.). Война против нашей собственной энергоиндустрии дает Путину все больше рычагов давления. Даже обещанное Байденом увеличение экспорта американского газа в Европу не поможет, поскольку там действуют определенные климатические законы. Газовые обещания стали газовой ложью.

И, конечно, немаловажную роль в принятии Путиным решения по спецоперации стала постыдная сдача Афганистана и катастрофическое бегство оттуда американских войск. Сигнал друзьям и недругам был такой: мы не справились, мы отступаем, нам недостает решимости. И что в результате? Политика с позиции слабости, худшая со времен Второй мировой.

Вот к чему привели нас эти гении международной политики с их многолетним опытом. Теперь они заявляют, что это Байден возглавил объединение союзников по НАТО. Хватит нести чушь, Байден вообще не способен ни командовать, ни руководить, он и из спальни-то с трудом выходит. Он никогда в жизни никого никуда не вел, а уж тем более сейчас, после обращения к конгрессу, после французов и немцев, если угодно.

Полнейший непрофессионализм. В каждой заграничной поездке что он, что Камала Харрис позорят себя и всю Америку. Вот что бывает, когда сажаешь в Белый дом совершенно некомпетентных и непринципиальных политиков. Это не Байден мобилизовал НАТО, а Путин, которому не нравится перспектива размещения натовских ракет у себя под боком. Байден не укрепляет наши альянсы, а разрушает их. Посмотрите на Саудовскую Аравию, союз с которой Трамп восстановил благодаря Авраамскому договору (соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ от 15 сентября 2020 года. – Прим. ИноСМИ), и он стал первым почти за полвека мирным соглашением на Ближнем Востоке. А при Байдене саудовцы стали продавать нефть Китаю и отказываются от доллара в пользу юаня. А Индия? Помните тот замечательный момент с Трампом и премьер-министром Моди?

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Нарендра Моди: Друзья, представляю вам моего друга, друга Индии, президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа. Намасте (индийское приветствие, произошло от слов "намах" — поклон, "те" — тебе. Прим. ИноСМИ.) Трамп! Намасте Трамп!

Байден же отдал Индию в руки Китая и России. То же самое с Южной Африкой, Ближним Востоком, Вьетнамом и Бразилией. При Байдене у Америки союзников меньше, чем было при Трампе. Зато много недругов, причем многие из них заметно взбодрились. Та же Северная Корея впервые с ноября 2017 года запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Что же в этой дате особенного? Ну так это ведь произошло прямо перед тем, как Трамп сел с ними за стол переговоров. Растет угроза Тайваню со стороны Китая, который милитаризовал еще три острова в Южно-Китайском море.

А знаете, в чем заключается главное унижение, которое на сто процентов выявляет бесконечный потенциал полной и всеобъемлющей некомпетентности администрации Байдена? Благодарность Ирану за продвижение своих ядерных амбиций. Вот он, блестящий план Байдена. Закрытие в Америке АЭС и многомиллиардный поток денег иранскому режиму, чтобы тот мог заплатить России, и возвращение США в ядерную сделку с Ираном. Вы когда-либо слышали о чем-то столь же глупом, слабом или невероятно позорном для Америки? В Европе война, в Афганистане голод, союзы рушатся, Америка слабеет. Сложно представить более отвратительную и непоследовательную внешнюю политику, чем та, что проводит нынешний президент.

Стив Хилтон (Steve Hilton)

* – запрещенная в России террористическая организация