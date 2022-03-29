Войти
ИноСМИ

Байден терпит фиаско и наносит США непоправимый ущерб

676
0
0
Президент США Джо Байден выступает в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден выступает в Варшаве, Польша.
Источник изображения: © REUTERS / Slawomir Kaminski/AGENCJA WYBORC

Fox News (США): Байден никогда в жизни за собой никого не вел

Ведущий The Next Revolution на телеканале Fox News раскритиковал Байдена, назвав его "совершенно посредственной и беспринципной машиной". По мнению Стива Хилтона, ни один президент США не нанес такого ущерба международным отношениям уже за первый год нахождения у власти, как "сонный Джо".

Байден терпит одно фиаско за другим не только в контексте спецоперации России на Украине. Можете назвать хотя бы одного президента, который нанес такое количество ущерба международным отношениям только за первый год нахождения у власти?

От своего предшественника он унаследовал мир и процветание. Как бы СМИ и истеблишмент ни смеялись над Трампом, посмотрите на результат его работы. США успешно противостоят Китаю, ИГИЛ* побеждено, союзы укреплены, НАТО выполняет свои обязательства, Северная Корея села за стол переговоров. Куда ни глянь – Америка стоит с гордо поднятой головой и проводит политику достижения мира с позиции силы. И да, мира в Европе.

Путин начинал спецоперацию на Украине в момент президентства Трампа? Да, а при Байдене начал еще одну. Первая была в 2014 году, и Трамп ничего не предпринял, а теперь русские снова это делают. Кстати, Байден дает Путину зеленый свет не впервые. Он снял санкции Трампа с "Северного потока" и отменил строительство американского "Кистоуна" (речь о нефтепроводе Keystone XL — части действующего нефтепровода Keystone. Нефтепровод должен был доставлять "черное золото" из канадской провинции Альберта до заводов, расположенных в США. – Прим. ИноСМИ.). Война против нашей собственной энергоиндустрии дает Путину все больше рычагов давления. Даже обещанное Байденом увеличение экспорта американского газа в Европу не поможет, поскольку там действуют определенные климатические законы. Газовые обещания стали газовой ложью.

И, конечно, немаловажную роль в принятии Путиным решения по спецоперации стала постыдная сдача Афганистана и катастрофическое бегство оттуда американских войск. Сигнал друзьям и недругам был такой: мы не справились, мы отступаем, нам недостает решимости. И что в результате? Политика с позиции слабости, худшая со времен Второй мировой.

Вот к чему привели нас эти гении международной политики с их многолетним опытом. Теперь они заявляют, что это Байден возглавил объединение союзников по НАТО. Хватит нести чушь, Байден вообще не способен ни командовать, ни руководить, он и из спальни-то с трудом выходит. Он никогда в жизни никого никуда не вел, а уж тем более сейчас, после обращения к конгрессу, после французов и немцев, если угодно.

Полнейший непрофессионализм. В каждой заграничной поездке что он, что Камала Харрис позорят себя и всю Америку. Вот что бывает, когда сажаешь в Белый дом совершенно некомпетентных и непринципиальных политиков. Это не Байден мобилизовал НАТО, а Путин, которому не нравится перспектива размещения натовских ракет у себя под боком. Байден не укрепляет наши альянсы, а разрушает их. Посмотрите на Саудовскую Аравию, союз с которой Трамп восстановил благодаря Авраамскому договору (соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ от 15 сентября 2020 года. – Прим. ИноСМИ), и он стал первым почти за полвека мирным соглашением на Ближнем Востоке. А при Байдене саудовцы стали продавать нефть Китаю и отказываются от доллара в пользу юаня. А Индия? Помните тот замечательный момент с Трампом и премьер-министром Моди?

(запись)

Нарендра Моди: Друзья, представляю вам моего друга, друга Индии, президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа. Намасте (индийское приветствие, произошло от слов "намах" — поклон, "те" — тебе. Прим. ИноСМИ.) Трамп! Намасте Трамп!

Байден же отдал Индию в руки Китая и России. То же самое с Южной Африкой, Ближним Востоком, Вьетнамом и Бразилией. При Байдене у Америки союзников меньше, чем было при Трампе. Зато много недругов, причем многие из них заметно взбодрились. Та же Северная Корея впервые с ноября 2017 года запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Что же в этой дате особенного? Ну так это ведь произошло прямо перед тем, как Трамп сел с ними за стол переговоров. Растет угроза Тайваню со стороны Китая, который милитаризовал еще три острова в Южно-Китайском море.

А знаете, в чем заключается главное унижение, которое на сто процентов выявляет бесконечный потенциал полной и всеобъемлющей некомпетентности администрации Байдена? Благодарность Ирану за продвижение своих ядерных амбиций. Вот он, блестящий план Байдена. Закрытие в Америке АЭС и многомиллиардный поток денег иранскому режиму, чтобы тот мог заплатить России, и возвращение США в ядерную сделку с Ираном. Вы когда-либо слышали о чем-то столь же глупом, слабом или невероятно позорном для Америки? В Европе война, в Афганистане голод, союзы рушатся, Америка слабеет. Сложно представить более отвратительную и непоследовательную внешнюю политику, чем та, что проводит нынешний президент.

Стив Хилтон (Steve Hilton)

* – запрещенная в России террористическая организация

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Бразилия
Вьетнам
Израиль
Индия
Иран
Китай
КНДР
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Тайвань
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
20.06.2016
Стратегический партнер России
05.08.2013
Семь раз отмерить
23.04.2012
Угрозы реальные и мнимые
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 15:11
  • 20890
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 14:33
  • 24
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 14:22
  • 131
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 14:15
  • 13
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 13:49
  • 1
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:08
  • 2
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены
  • 29.03 00:05
  • 1
Британский стартап Invisibility Shield разработал «щит-невидимку»
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине