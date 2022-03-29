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Интерфакс-АВН

Балтфлот в Калининградской области отработал оборону и наступление

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Военнослужащие береговых войск Балтийского флота во время тактических учений в Калининградской области
Военнослужащие береговых войск Балтийского флота во время тактических учений в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Подгорчук

В учениях были задействованы 1 тыс. военнослужащих

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Личный состав Балтийского флота (БФ) выполнил более 50 учебно-боевых задач, включая оборонительные и наступательные действия, в рамках двусторонних тактических учений, которые прошли на территории Калининградской области.

"Военнослужащие отработали оборонительные и наступательные действия друг против друга, применяя тактику современного общевойскового боя. Мотострелки и танкисты отработали вопросы занятия опорных пунктов, противодействия диверсионно-разведывательным группам и беспилотным летательным аппаратам", - сказано в сообщении БФ, распространённом в понедельник.

Отмечается, что "для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, все действия выполнялись в условиях активного радиоэлектронного подавления".

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Страны
Россия
Проекты
БФ
Военные учения
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