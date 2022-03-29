Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Москва не ставит цель сменить власть в Киеве в ходе специальной военной операции на Украине.

"Цель нашей специальной операции на Украине - не смена киевского режима, как это пытаются преподнести на Западе, а защита людей от геноцида, демилитаризация и денацификация Украины", - заявил Патрушев на встрече с алжирским коллегой.

По его словам, проводимая специальная военная операция "стала лишь ответной реакцией на преступные шаги Киева по отношению к этим республикам (Донбасса - ИФ), своевременной и упреждающей мерой".

"Были найдены документы с доказательством того, что Киев готовил широкомасштабную атаку и намеревался уничтожить ДНР и ЛНР", - сказал Патрушев.

Он заявил, что российские войска не наносят удары по городам и гражданским объектам.

"В рамках спецоперации наносятся удары, в том числе высокоточным оружием, по основным опорным пунктам, аэродромам, местам складирования вооружений и скопления военной техники украинской армии", - заявил секретарь Совбеза РФ.