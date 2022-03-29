С тех пор, как 24 февраля началась специальная военная операция России на Украине, ВСУ культивирует имидж маленькой смелой армии, противостоящей русскому Голиафу. Для поддержания этого имиджа Киев разразился потоком изощрённой пропаганды, цель которой - добиться поддержки общественности и официальных лиц в странах Запада, пишет Дэн Коэн (Dan Cohen) в материале для издания MintPress News.

(с) MintPress News

В рамках пропагандистской кампании в дело идут руководства по использованию определённых речевых оборотов, готовые ключевые тезисы, сотни пропагандистских плакатов, некоторые из которых содержат нацистскую символику и даже поощрение неонацистских лидеров.

Работа Украины по освещению событий в публичном пространстве поддерживается целой армией иностранных политтехнологов, лоббистов из Вашингтона, информагентств, связанных со спецслужбами.

Пропагандистская стратегия Украины заслужила похвалу представителя НАТО: "У них превосходные стратегические коммуникации (stratcom) - средства и специалисты для проведения операций информационно-психологической войны". Газета The Washington Post, в интервью которой была высказана такая оценка, признала: "Западные руководители говорят, что, хотя они самостоятельно не могут проверить бóльшую часть данных, выдаваемых Киевом о военных действиях, в том числе, данных о потерях с обеих сторон, они имеют дело с примером высокоэффективных стратегических коммуникаций".

За мощной пропагандой стоит легион специализированных фирм по организации общественного мнения, напрямую взаимодействующих с Министерством иностранных дел Украины и ведущих информационную войну.

По данным новостного сайта PR Week, старт всей инициативе был дан неким анонимным заказчиком, предположительно, учредителем расположенной на Украине PR-фирмы.

"Как только началась война, мы решили взаимодействовать с Министерством иностранных дел для того, чтобы помочь ведомству распределить официальные источники и транслировать правдивые сведения", - сообщил представитель PR Week. - "Это гибридная война: смесь кровавых сражений с мощной кампанией по дезинформации и созданию фейков, проводимой Россией [sic]".

Это же лицо сообщило, что более 150 PR-компаний задействованы в данном пропагандистском "блиц-криге".

Главные иностранные участники кампании - соучредитель фирмы по связям с общественностью PR Network Ники Регаццони и ведущий консультант по связям с общественностью Френсис Ингэм, тесно связанный с британским правительством. Ранее Ингэм работал на Консервативную партию Великобритании, а ныне является членом Совета по стратегии и оценке коммуникаций при Правительстве Великобритании, руководит Организацией международного коммуникационного консалтинга (International Communications Consultancy Organisation), возглавляет организацию LG Comms, поставляющую PR-специалистов для органов местного самоуправления Соединённого Королевства.

"Нам выпала честь помогать в координировании усилий, направленных в последнее время на поддержку украинского правительства", - сообщил Ингэм изданию PRovoke Media. - "Агентства предоставили Киеву целые коллективы для участия в коммуникационной войне. Мы будем неукоснительно и сколь нужно долго поддерживать Министерство иностранных дел Украины".

К двум ведущим специалистам по организации общественного мнения присоединился неназванный украинский эксперт, и в рамках проводимого Киевом пропагандистского "блиц-крига" Министерство иностранных дел Украины распространило инструкции (папки (архив)) для PR-компаний с "готовыми ключевыми тезисами", утверждёнными речевыми оборотами, ультраправой и неонацистской пропагандой, а также контент для разоблачённой пропаганды.

Администрирует инструкции Ярослав Турбиль. По данным его странички на LinkedIn, он "руководитель Ukraine.ua - цифровой украинской экосистемы глобальных коммуникаций". Турбиль работал в многочисленных организациях "гражданского общества", тесно сотрудничавших с правительством США, и стажировался в Internews - организации, связанной с американской разведкой и действующей под прикрытием продвижения свободы прессы.

Один из примеров пропагандистских мифов, содержащихся в инструкциях, - видео с инцидентом на острове Змеиный. В этом видео, подлинность которого была очень быстро опровергнута, бойцы украинской береговой охраны, якобы, ответили отказом и грубостями на предложение сдаться российским военным, приблизившимся к острову на военном корабле, и были уничтожены. СМИ широко распространили сюжет, где в ходе пресс-конференции президент Зеленский объявил о присвоении бойцам званий Героев Украины. Однако бойцы, считавшиеся погибшими, оказались живыми и здоровыми, а их героическое сопротивление - фарсом.

Хотя было доказано, что данная история - фейк, в инструкции содержится пропагандистское видео в её поддержку.

Ещё одна папка инструкций подготовлена украинской художницей Дашей Подольцевой и содержит сотни пропагандистских рисунков европейских и американских художников.

На некоторых рисунках - шаблонные призывы "нет войне", на множестве других - прославление "Киевского призрака" (несуществующего героического украинского лётчика) и фальшивого инцидента на острове Змеиный.

Многие рисунки сопровождены речёвками, разжигающими расизм и ксенофобию. Некоторые открыто прославляют украинских неонацистов, в т. ч. Евгена Карася, главу C14 - фашистского вооруженного формирования "Правый сектор", и неонацистский батальон "Азов". Изображения также призывают готовить "Бандера-смузи" (по аналогии с коктейлями Молотова), названные в честь Степана Бандеры - руководителя ОУН-Б, нацистского пособника, организовавшего по приказу гитлеровцев массовые казни евреев и поляков во время Второй мировой войны. На ещё одном плакате нарисована книга с заглавием: "Энциклопедия неизлечимых заболеваний" и перечислением: "Россия, Белоруссия, Северная Корея, Сирия, Эритрея".

"I love NLAW" - "Я люблю NLAW" (NLAW - Лёгкое противотанковое вооружение нового поколения, поставляемое правительствами западных стран украинской армии) (с) MintPress News

"Бабушкин совет москалям: прячьтесь в полях, когда вы погибнете от рук нашей армии, подсолнухи будут лучше расти" (с) MintPress News

(с) MintPress News

Экстремисты из разных стран слетаются на Украину

Инструкции содержат и ссылку на страницу Министерства иностранных дел, названную "Сражайся за Украину" и содержащую предписания иностранцам, желающим присоединиться к кишащим неонацистами ВСУ и войти в "Интернациональный легион защиты Украины".

На призыв Зеленского сформировать бригаду из иностранных бойцов откликнулись боевики со всех концов света: из США, Соединённого Королевства, Канады, Австралии, Испании, Колумбии, Бразилии, Чили и др. Кроме того, навстречу российским вооружённым силам прибыли и любители "военного туризма", не имеющие боевой подготовки "ловцы пул" - по выражению одного британского солдата.

(с) MintPress News

По заявлениям украинского правительства, десятки тысяч боевиков откликнулись на призыв. Само число вызывает сомнения, и ряд комментаторов назвали его "упражнением в PR".

Реальность, с которой столкнулись иностранцы, приехавшие на Украину, оказалась гораздо более суровой, чем они ожидали.

Российские ВКС разбомбили объект военной инфраструктуры, прилегающий к зданию, в котором спали иностранные боевики. Испанский "легионер" сбежал в соседнюю Польшу и сообщил, что бомбовый удар был "намёком", что погибнуть могли тысячи.

Американский боевик, которому пришлось спрятаться в машине "скорой помощи", чтобы не отправиться на фронт, предупредил: украинские власти убивают иностранцев, решивших не участвовать в боях, и назвал это "ловушкой".

Корректные формулировки

Один из документов, содержащихся в инструкциях, от имени украинского правительства предписывает использовать строго определённые речевые обороты для описания конфликта с Россией.

"Так, русскоязычные клише "референдум в Крыму" или "воля народов Крыма" абсолютно неприемлемы", - говорится в документе по поводу крымского референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство населения полуострова высказалось за отделение от Украины.

Документ объявляет формулировки "гражданская война на Донбассе", "внутренний конфликт", "конфликт на Украине" и "украинский кризис" абсолютно неприемлемыми для описания войны ВСУ против самопровозглашённых республик Донбасса - при том, что Верховный комиссар ООН по правам человека официально озвучил число жертв внутреннего конфликта на Украине с 2014 года: 14200 человек, в том числе 3404 гражданских лиц.

Документ предписывает использовать вместо указанных формулировок следующие варианты: "Вооружённая агрессия Российской Федерации на Донбассе, международный вооружённый конфликт, война России против Украины, российско-украинский вооружённый конфликт".

Ключевые тезисы

Другой документ из пакета инструкций - "Ключевые тезисы" - содержит пропагандистские формулировки, получившие широкое распространение в западных СМИ, но впоследствии опровергнутые. Например: "вся Европа оказалась на краю ядерной катастрофы, когда путинские войска начали бомбить крупнейшую на континенте Запорожскую АЭС".

Однако, по заявлению Генерального директора Международного агентства по атомной энергии, Рафаэля Мариано Гросси, здание, в которое попала российская "ракета" на территории Запорожской АЭС, являлось "не частью реактора", а учебным центром. Кроме того, российские военные позволили украинским сотрудникам продолжить работать на станции.

Ещё один раздел посвящён благодарности в адрес Турции за решение "перекрыть доступ российских военных кораблей к Чёрному морю".

Однако президент Турции Эрдоган закрыл проливы Босфор и Дарданеллы для всех вообще военных судов, чтобы не допустить в Чёрное море флота НАТО и России.

Один из ключевых тезисов - выражение благодарности за "антивоенные демонстрации граждан многих стран мира в поддержку Украины, защищающейся от России".

Это относится к крупным проукраинским демонстрациям в Европе, на которых звучали, в том числе, призывы к США и НАТО обеспечить бесполётную зону над Украиной и сбивать российские военные самолёты, что чревато превращением конфликта в мировую войну между ядерными державами.

"Несмотря на российскую пропаганду, нет никакой расовой или национальной дискриминации, в том числе, по отношению к пересекающим государственную границу иностранцам", - говорится в украинском документе.

Однако множество видео и репортёрских сообщений задокументировали то, как украинские власти не позволяют африканцам уклониться от участия в сражениях. Отчёт об этих расистских практиках опубликовала даже The New York Times - отнюдь не бастион кремлёвской пропаганды.

Согласно ещё одному тезису, "16 марта российские ВС сбросили бомбу на здание драматического театра, где укрывались около 1300 мирных жителей. Число жертв остаётся неизвестным".

Однако, по сообщению Макса Блюменталя, взрыв стал результатом провокации неонацистского батальона "Азов", и её целью было побудить НАТО к вмешательству.

Натовские фабрики интернет-троллей

Согласно результатам ещё одного анонимного расследования, украинские PR-фирмы провели спланированную лоббистскую кампанию, выдаваемую за стихийное выражение общественного мнения в русском Интернете и социальных сетях. Украинские PR-щики использовали адресную рассылку с призывами к экономической изоляции Москвы и рассылку сообщений "нет войне". Кампанию возглавили Безлепкин Евгений Витальевич, выступающий под ником "Евгений Королев", и Павел Антонов из организации Targetorium. Используя псевдоним "Королев", украинский инфо-воин разместил на своей страничке в Facebook (ныне имеющей ограниченный доступ) пост, в котором похвастался, что рекламные объявления его фирмы в Facebook достигли рекордных 30 млн за три дня.

В то же время Facebook заблокировал каналы российских государственных СМИ, не позволяя им запускать рекламу и монетизировать контент. Зато возникли несколько поддельных аккаунтов СМИ, например, Russia 24, и настоящий аккаунт оказался скрыт несколькими поддельными. Кроме того, Facebook помечал заявления российских официальных лиц, в том числе, из министерства обороны, как "false" (ложное).

По некоторым данным, эта кампания была проведена по рекомендации StopFake - самопровозглашённой организации, проверяющей факты (fact checking). Организация получает финансирование от Национального фонда демократии, Атлантического совета, Министерств иностранных дел Чехии и Соединённого Королевства, а также Международного фонда Возрождения, спонсируемого фондом "Открытое общество" миллиардера Джорджа Сороса.

Facebook нанял StopFake в марте 2020 года для "сдерживания потока российской пропаганды". Затем выяснилось, что StopFake активно нанимает на работу лиц, связанных с ярыми неонацистами. Один из авторов этого разоблачения получил угрозы расправы и был вынужден покинуть Украину.

Однако даже в свете разоблачений Facebook не перестал доверять этой организации цензурирование данных.

Тем временем российские хакеры обнаружили публичный документ Google (ныне имеющей ограниченный доступ, загружен здесь) с деталями пропагандистской операции, распространённый через Telegram-каналы "креативных ферм".

"Здесь вы можете найти ссылки на украинские СМИ, нуждающиеся в продвижении, аккаунты ботов с логинами и паролями, откуда пользователям были направлены антивоенные сообщения и сообщения с фейками о Министерстве, тезисы и конкретные инструкции о том, какие посты приукрасить и на какие аудитории", - говорится в расследовании.

Ещё одна кампания ведётся Натальей Попович - основательницей киевского PR-агентства One Philosophy. Согласно профилю Попович на LinkedIn, она сотрудничала с Государственным департаментом США и была советником бывшего президента Петро Порошенко. Она также является соучредителем и членом совета директоров Украинского Кризисного Медиацентра - пропагандистской структуры, спонсируемой Агентством США по международному развитию, Национальным фондом демократии, посольством США, НАТО и др.

Статья Campaign Asia рассказывает о ряде PR-фирм, задействованных в кампании. Там появляется имя Ричарда Эдельмана - главы Edelman PR и члена совета директоров Атлантического совета и Международного экономического форума.

"Геополитика превратилась в новый тест доверия. Мы видели это на примере голословных заявлений о нарушении прав человека в Синьцзяне, а российско-украинская война лишь подтвердила это", - заявил он, проводя связь с пропагандистской кампанией США, сопровождавшей усилия КНР по дерадикализации мусульман-уйгуров.

СМИ, одобренные со стороны PR

Статья издания PRWeek рассказывает о ряде лиц, задействованных в т. н. PR-армии, которая "борется на международном фронте" против "варварского геноцида украинцев", предпринятого Россией.

"Пропаганда - тоже реальное смертельное оружие", - говорит Марта Джумаха, PR-менеджер медицинской компании BetterMe.

Юлия Петрук, возглавляющая службу PR компании MacPaw, предоставила список одобренных СМИ, составленной её коллегой, Тетьяной Броницкой, бывшей сотрудницей ведомства генерального прокурора Украины. В списке представлены как русско-, так и англоязычные источники и Telegram-каналы. Однако эти "проверенные источники, которые объективно освещают события на Украине" трудно назвать независимыми. Большинство из них взаимодействуют с правительствами европейских стран и США, с богатыми западными фондами.

Они приводит список русскоязычных сайтов:

Новая Газета - связана с и финансируется Национальным фондом демократии;

Медуза - финансируется правительством Латвии, Швеции, OAK Foundation, Фондом "Открытое общество" Михаилом Ходорковским;

Дождь - Фонд "СРЕДА", Европейская Комиссия;

Холод Медиа - филиал "Медузы" - по мнению PBS и CNN, "независимые СМИ";

BBC Russia - СМИ британского правительства;

Current Time TV - создан при помощи Радио "Свобода", "Голос Америки" и финансировании ЦРУ;

Цензор.нет - основан и финансируется Юрием Бутусовым, бывшим советником министра обороны Украины;

200RF - сайт украинского Министерства иностранных дел, где заявляется о размещении фото и документов убитых или взятых в плен русских солдат.

Разведовательные операции

Агенты ЦРУ и богатые фонды руководят СМИ, чей контент распределяют PR-фирмы. Как выяснило российское новостное агентство РИА ФАН, в основе операции - проект Russian Language News Exchange ("Обмен русскоязычными новостями"), созданный сетью оппозиционных СМИ, которая возникла в 2016 году и действует в странах постсоветского пространства.

В июле 2021 года власти Польши сняли с некой группы журналистов ограничения, связанные с мерами по нераспространению коронавируса, и приняли группу в Варшаве на тренинге для работников СМИ.

В группе были Андрей Липский, заместитель главного редактора "Новой Газеты", и Юлия Федив, руководитель "Громадского Телевидения" (Hromadske), очень популярного на Украине.

Согласно финансовым отчётам Hromadske, телевизионная сеть получает финансирование от нескольких правительств и фондов, в т. ч. от посольства США на Украине, Министерства иностранных дел Дании, Шведского международного агентства по развитию сотрудничества, Европейского фонда демократии, Free Press Unlimited. Также среди спонсоров ТВ сети числился миллиардер из Кремниевой долины Пьер Омидари.

Недавно комментатор на Hromadske призывал к геноциду этнических русских на Донбассе, называя 1,5 млн человек "избыточными" и "подлежащими истреблению".

Тренинг, проведённый в режиме закрытых дверей с 19 по 21 июля, назывался Media Network 2021+ и имел тесную привязку к Mediaset - основанному в 2015 году проекту "Обмен русскоязычными новостями". На сайте проекта содержится мало сведений о его деятельности; очевидно, к этим данным ограничили доступ после публикации результатов расследования РИА ФАН.

Называя себя независимым, "Обмен русскоязычными новостями" является проектом Free Press Unlimited - организации, финансируемой правительством Нидерландов и Еврокомиссией.

На сегодняшний день организация объединяет 14 СМИ, которые как "узловые пункты" перепечатывают статьи друг друга в разных странах.

Во вступительном видеоролике выступает Максим Эристави, бывший репортёр Радио "Свобода" в Европе и основатель Hromadske. На сегодняшний день он возглавляет Millennium Leadership Program при НАТО и спонсируемый военной промышленностью аналитический центр "Атлантический совет".

С самого основания Mediaset координировала ряд СМИ в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизстане, Латвии, Молдавии, России и Украине. В марте 2021 года Mediaset объединилась с Colab Medios Project, созданным в рамках программы VIMES (Free Press Unlimited Viable Media for Empowered Societies). В её рамках также проводились тренинги для журналистов и перепечатывались статьи; например, статья издания El Faro (Сальвадор) появлялась на сайтах Euroradio (Белоруссия), Coda (Грузия) и Ziarul de Garda (Молдавия).

Спустя несколько дней после начала российской военной операции, 4 марта, был создан новый проект - Media Lifeline Ukraine.

Днём позднее Free Press Unlimited провела экстренную конференцию по Украине с участием со-основателей Hromadske Максима Эристави и Натальей Гуменюк. На встрече звучал призыв о сборе 2 млн евро на проект. "Местные СМИ смогут продолжать свою работу только при условии непрекращающейся помощи извне", - говорится во вступлении.

Спустя ещё несколько дней Free Press Unlimited объявила о поддержке Львовского центра свободы прессы - нового совместного проекта Reporters Without Borders ("Репортёры без границ") и их украинского партнёра - Института массовой информации. Институт массовой информации подчиняется Оксане Романюк - PR-менеджеру Агентства США по международному развитию (USAID) - и получает финансы от USAID и правительства Соединённого Королевства.

Лоббисты из Вашингтона "виляют собакой"

PR-фирмы и пропагандистские операции, инспирированные иностранными разведками, обрабатывают массы, а лоббисты из Вашингтона агитируют в Конгрессе за продление войны на Украине.

Дэниэл Вайдич - зарегистрированный иностранный агент и лоббист украинской Федерации работодателей нефтегазовой промышленности (крупнейшей на Украине) - работает от имени Владимира Зеленского и призывает членов Конгресса одобрить дальнейшие поставки вооружения Украине. Вайдич ранее был советником кампаний Тэда Круза и Скотта Уолкера, а ныне возглавляет Yorktown Solutions и является старшим научным сотрудником-нерезидентом при Атлантическом совете.

"Стингеры, джавелины, и надо решать вопрос с истребительной авиацией", - говорил он в интервью Politico, утверждая, что Россия пытается провести "геноцид" и "обезлюдить некоторые области Украины".

Кроме того, Вайдич написал речь Зеленского для выступления в Конгрессе США 16 марта, в которой цитировал слова Мартина Лютера Кинга "I Have a Dream" ("У меня есть мечта"), относя их к бесполётной зоне над Украиной.

Речь Сергея Кислицы - постоянного представителя Украины при ООН, - с которой он 23 февраля выступил перед Генеральной Ассамблеей, была написана Стивеном Крупиным - управляющим директором американской лоббистской фирмы SKDKnickerbocker, бывшим главным спичрайтером президента Обамы и сотрудником кампании Байдена 2020 года.

Наиболее выдающимся из зарегистрированных лоббистов в пользу украинских властей и бизнеса можно назвать Эндрю Мака. Он также участвовал в написании обращения Зеленского к Конгрессу. Мак был зарегистрирован в качестве лоббиста Зеленского в 2019 году и стоит во главе вашингтонского офиса украинской юридической фирмы Asters Law.

Лоббистская фирма Your Global Strategy основана Шаем Франклиным, имеющим связи с рядом сионистских организаций, в т. ч. Всемирным еврейским конгрессом и Антидиффамационной лигой, и использует своё влияние на представителей местных властей в США. Он организовал встречи мэра Харькова Терехова с мэрами американских городов, в т. ч. мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, мэром Бостона Мишель Ву, мэром Чикаго Лори Лайтфут. Также Франклин пытается организовать встречи мэров Одессы и Киева с американскими официальными лицами. Тем временем СМИ, принадлежащее жене киевского мэра, позволило одному из своих ведущих в эфире призывать к геноциду русских, начиная с детей.

По заявлениям самого Франклина, он сотрудничает с администрацией Зеленского и содействует организации виртуальных встреч мэров Одессы и Киева с их американскими коллегами.

Ян Качмарек, юрист из Мэриленда, также выступает от имени украинского Министерства обороны, добиваясь увеличения военных поставок США, в частности, организации поставки оружия от компании Kel-Tec CNC Industries, расположенной в Коко (штат Флорида), в Одессу.

Бывший посол США в России Майкл Макфол так описывал сеть PR-специалистов и лоббистов в окружении Зеленского: "Эти люди из окружения г-на Зеленского - вроде посредников и собеседников. Они давно взаимодействуют с американскими элитами и СМИ".

Неофициально советниками Зеленского являются Макфол и Джон И. Хербст, бывший посол США на Украине и старший директор Евразийского Центра Атлантического совета. Макфол рассказывал изданию Politico о своих "почти ежедневных" переговорах с членами украинского правительства и оказании помощи "по установлению связей между ними и продюсерами NBC и MSNBC".

В ответ на обвинения в отрицании Холокоста Макфол заявил репортёру MSNBC Рейчел Мэддоу, что "Гитлер не уничтожал немецкоговорящее население".

Зеленский также провёл "стратегически важный видеозвонок" с Макфолом, прежде чем выступить перед демократами Конгресса.

Поражение ВСУ от мощной армии России, поддержанной армиями ДНР и ЛНР, выглядит неизбежным - если только США и НАТО напрямую не столкнутся с ВС России. И хотя президент Байден отрицает возможность такого столкновения, лоббисты продолжают создавать вокруг украинской армии ореол героизма и тем самым способствуют продолжению войны, а значит, - увеличению числа жертв.