Запад зарится на русские территории. Но без русских

Печат (Сербия): у русофобии судьба Европы

Русофобия на Западе поднимает волны ненависти и страха, и пока управлять ими нетрудно, пишет "Печат". Предполагается, что русские виноваты во всем по определению, считает автор статьи. Безгранично ненавидимую Россию ненавидят еще больше, когда звучит мысль о том, что без Москвы нет европейского будущего. Причем речь идет не о газе и нефти.

Запад, который свел духовность к "глобальному каннибализму", зарится на русские территории без русских.

Чтобы ни происходило, предполагается, что русские будут виноваты во всем. Русофобия на Западе поднимает волны ненависти и страха, и пока управлять ими нетрудно.

Вековые глубины

Все уходит вглубь веков. У шведов, французов и немцев есть вполне конкретные причины, а у англичан… После падения Наполеона в 1815 году остались всего две державы: Россия и Великобритания, но "для британцев это было неприемлемо", как объясняет Ги Меттан, автор книги "Запад – Россия: тысячелетняя война. История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса".

"С тех пор в газетах вроде лондонской "Таймс" можно видеть, как журналисты (…) используют один и тот же аргумент: "Ах, как опасна Россия. Там царит автократия. Царь — автократ, а не демократ, и он очень плохой парень. Он держит народ в крепостном праве".

Печат: Так же сегодня говорят о Путине, не так ли?

Меттан: Да, загляните в лондонскую газету "Таймс" 1851 — 1852 годов. Карикатуристы рисовали царя Николая как вампира с большими зубами, который высасывает кровь из бедных британцев.

— Ну точно так и Путина изображают! В книге вы объясняете, что это породило Дракулу. Отсюда черпал вдохновение Брэм Стокер, автор "Дракулы".

—Довольно смешно, когда сегодня художники рисуют медведя, плохого русского медведя, который нападает на бедных европейцев. В XIX это был вампир. Но аргумент остался тем же.

Бумеранг санкций

Точно так же, когда сегодня Джо Байден заявляет миру, что Путин виноват в резком росте цен на топливо, он не видит проблемы в том, что они сами ввели санкции против русских. Россия виновата уже потому, что существует. Самый смелый из возможных ответов на Западе — ирония: "Я был уверен, что санкции ввели против России, пока я не остановился на автозаправке". Это слова бывшего итальянского министра Паоло Савоне.

Стоимость топлива достигла "исторического максимума". В Чикаго, как сообщается, галлон (3,8 литра) стоит 4,5 доллара, в Лос-Анджелесе — больше семи долларов. Рост на 65%. В Европе литр бензина в среднем стоит 1,75 евро или 7,21 доллара за галлон.

На гористых Балканах нам остается цинизм: "В России топливо стоит 60 рублей, а это около 50 центов, но не они же под санкциями".

Пока массы переживают из-за ужасных цен, Всемирная организация здравоохранения поспешила приказать Украине "уничтожить очень опасные патогены, которые хранятся в лабораториях этой страны". И хотя еще вчера утверждалось, что русские все выдумали, заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая перед Сенатом, сообщила, что "на Украине существуют биологические исследовательские объекты", а также то, что Киев и Вашингтон "делают все, чтобы материалы, собранные там, не попали в руки российских сил".

Тут все всё понимают. Мой мастер капучино выпрыгивает из-за барной стойки не в силах сдержаться: "Как только первый российский парашютист приземлился на территории Украины, коронавирус исчез. Сейчас они уничтожают лаборатории. Те же люди, те же сказки, те же намерения…"

Пока страх в обезумевшей Европе стремительно растет, китайцы сообщают, что лаборатории на Украине — "только верхушка айсберга", и что Министерство обороны США "контролирует 336 биологических лабораторий в 30 странах по всему миру". Все это "сотрудничество ради снижения биологических рисков" и ради "укрепления мирового здравоохранения".

Отравители пекутся о здоровье. Из "стеклянного дома на американском берегу" они смотрят на всех остальных как на идиотов. Полезных идиотов, полезных мышек для экспериментов.

…

Конечно, это одна из мрачнейших операций в истории, и до толпы это постепенно доходит. Неизвестно, как далеко зашли мракобесы, и еще менее понятно, как природа ответит на чудовищную идею "нагрузить" птиц и насекомых патогенами-убийцами, чтобы потом они заразили тех людей, которые кому-то не нравятся. Всем страшно. Неужели нет суда, перед которым предстали бы Виктория Нуланд и ее подельники? Запад же грозится, что отвечать будет Путин, который все и разоблачил.

Но они идут дальше. Они призывают пользователей "Фейсбука"* и "Инстаграма"* к прямому насилию против российских военных и русских, во весь голос призывают убить Путина и Лукашенко. При этом восхваление украинских фашистов из "Азова"** приветствуется. Официальное объяснение: компания "пока допускает небольшие исключения для случаев похвалы "Азова" строго в контексте обороны Украины или его роли в составе Украинской национальной гвардии". Геббельсу дурно. Что творят обезумевшие ученики?

И кто посоветовал грустного стендап-комика на роль президента государства с 40 миллионами граждан? У Владимира Зеленского, наиболее известного тем, что он музицировал "этой штукой" на пианино, теперь нет времени, чтобы почитать Патрика Бьюкенена, а тот писал: "Мы, американцы, во Второй мировой войне не воевали за Великобританию, когда она объявила войну гитлеровской Германии, а затем потерпела поражение во Франции. Мы вступили в войну с Германией только тогда, когда Гитлер объявил войну нам через четыре дня после Перл-Харбора в декабре 1941 года". Какая Украина, смешной ты человек!?

Запретив полеты над Украиной, американцы подыграли бы Зеленскому в стендап-комедии, в которой он, например, схватился с Молдавией или, лучше сказать, с Приднестровьем. А теперь Владимир воюет с Россией. Это не наивность, не незнание. Это глупость. Стендап-глупость. Он решил, как говорится, чужими руками жар загребать и нашел американцев.

Судьба друзей Америки

Никто глубже Владимира не прочувствовал шутку Киссинджера о том, что "быть врагом Америки опасно, а быть ее другом фатально". И в этом главное его отличие от Путина.

Эта аксиома американской внешней политики теперь будет беспокоить и американских "союзников". Всегда найдется оправдание, чтобы служить даже шестеркой у самого сильного бандита, но когда становится понятно, что и это невыгодно, подход меняется.

Так, например, немцы, не стесняясь безграничного лицемерия в отношении Украины, надеются, что благодаря какому-нибудь неожиданному шансу "поднимутся". И снова это похоже на комедию.

Когда Олаф Шольц в Кремле заявлял, что на Украине может начаться первая война в Европе с 1945 года, он верил, как его и учили, что Путин злобный безумец. Но этот "злобный" человек не отрекся от здравого смысла: "Господин канцлер сказал, что его поколение, наше поколение, с трудом допускает мысль о войне в Европе. Но мы видели войну в Европе, которую начала НАТО в Югославии, когда нанесла ракетные удары по одной из европейских столиц — Белграду".

Насколько далеко ушла Европа от права народов осуждать фашизм и нацизм, понятно по ответу немцев. По их словам, бомбардировки НАТО нужны были для того, чтобы предотвратить геноцид!

Какой качественный прорыв! Ладно что немецкие обвинения кого-то в геноциде выглядят фарсом, так даже канцлер Герхард Шредер, когда в 1999 году отправлял самолеты смерти, говорил о "систематическом нарушении прав человека" и "предотвращении гуманитарной катастрофы в Косово". Эти слова легко найти в начале документального фильма немецкого ARD под названием "Все началось со лжи" (Es begann mit einer Lüge). В нем два немца, которые не удовольствовались общепринятой "правдой о геноциде", прямо и четко (значит, немцам это известно!) показали миру всю ложь, накопленную за "время геноцида". Все очевиднее, откуда такое желание поддерживать нарратив "геноцида в Сребренице".

Необходимо всеми средствами поддерживать "нужный нарратив". Их ложь им всегда дороже простой правды. И сегодня многие "уважаемые европейцы" могут согласиться с Шольцем в том, что сербы проводили геноцид. С тех пор как появились. Но о немцах позже.

Русское отрезвление

Тогда Путин и русские на страшном примере поняли, что их ждет. Им суждено было повторить "сербский урок", который им полтора десятилетия назад растолковал Александр Солженицын в интервью "Шпигель". По его словам, Россию отрезвили "жестокие бомбежки Сербии. Они провели черную, неизгладимую черту — и справедливо будет сказать, что во всех слоях российского общества". Я бы сказал и безвозвратно.

Сегодня мы видим, что русские в целом усвоили "сербский урок". Можно было бы сделать это и лучше, но все еще можно наверстать. И им будет нетрудно правильно понять слова Якова Кедми, русского еврея, который возглавлял в Израиле спецслужбу "Натив". "Сколько раз ваш президент разговаривал с этим петушком Макроном? Сколько раз он подробно объяснял этому петушку, что происходит? И? Что сегодня, после всех объяснений, кукарекает этот петух? Даже тупой понял бы, о чем идет речь (на Украине)! А он не тупой — он просто не хочет понимать!"

"Им можно объяснять хоть сто пять раз, но надеяться ни на что не стоит. Потому что против вас ведется война на уничтожение. Война на уничтожение вашей цивилизации, вашей культуры. История с Достоевским в Италии не ошибка".

"Война сейчас перешла на новый уровень? Вы сейчас вне закона! Ваша страна вне закона! Ваша культура! Ваши спортсмены! Ваша история! А вы размышляете: "Как нам жить по законам, которые для нас не действуют!"

"Вы не обязаны соблюдать законы, которые на вас не распространяются! Вы не обязаны вообще соблюдать их законы! Соединенные Штаты не соблюдают никаких и ничьих законов, кроме американских! А вы?"

"Когда детей в школе во Франции бьют и притесняют, они считают, что пришло время показать вам, что цивилизация — для них, а не для русских. Там для ваших детей нет законов, как и для ваших больных и инвалидов. Нет законов. Вы для них изгои".

"Прав Лавров в том, что придет "время диалога". Но так будет только в том случае, если вы победите! Если победят они, то никакого "диалога" не будет! Если вы уступите хоть миллиметр, с вами никто не будет разговаривать! Когда они уступают? Только когда у них нет сил! Ведь с кем вы разговариваете? С бандитами с большой дороги, которые всегда грабили весь мир! С теми, кто творил чудовищные зверства на протяжении всей своей истории и продолжает в XXI веке. Вы разговариваете с пиратами и бандитами с большой дороги, насильниками и ворами, мошенниками и спекулянтами, у которых нет ничего святого. Для них не существуют законы".

"Вы ведете борьбу за выживание. Ваши солдаты продолжают борьбу, которую вели их деды. Перед вами — последняя решающая битва. Если, не дай Бог, вы проиграете, то нового шанса у вас уже не будет!" (Читатель понимает, почему стоит так обширно цитировать столь вдохновенный монолог.)

Куда денется Европа без России

Возможно, для политического диалога это слишком суровые слова, но нельзя сказать, что их автор далек от истины. Мы знаем, что когда вступаешь в "диалог" и подписываешь Дейтонское соглашение или принимается Резолюция 1244, они тут же их нарушают. Как будто это не они диктовали условия до конечной точки их власти.

Момир Булатович рассказывал, как Слободан Милошевич спросил как-то Уорена Кристофера, что, по их ожиданиям, он должен сдать. В ответ он услышал, что пределов нет. "Когда мы требуем, ты отдаешь". Но это не тонкая ирония, а еще одна аксиома американской политики.

Безгранично ненавидимую Россию ненавидят еще больше, когда какой-нибудь европейский интеллектуал напоминает о значении этой страны и людей для европейского будущего, когда звучит мысль о том, что без России нет европейского будущего. Причем речь не идет о газе, нефти, никеле и прочем.

"Русизм — залог будущего нашей культуры в момент, когда тучи сгущаются над западным миром", — писал Освальд Шпенглер в 1919 году. Он только закончил первую часть "Заката Европы". Он писал, что после слома "фаустовского Запада" в России появится новая цивилизационная сила.

То же уже позже подтвердил Сэмюэл Хантингтон, предсказав "конфликт цивилизаций". То есть это понятно и на уровне политологии. Пока "фаустовский Запад" сопротивляется этому со всей силой, становится все очевиднее, что "что бы ни происходило, солнце для европейских народов взойдет на Востоке", как пишет в наши дни французский автор Лоран Гияно. "Оживление веры и нравственных ценностей происходит в России сейчас благодаря сильной связке государства и Церкви, и она встанет на защиту традиционных семейных ценностей". И других ценностей тоже.

Запад, который свел духовность к "глобальному каннибализму", зарится на русские территории без русских. Если он решит встать на этот путь, то "Фейсбук" может облететь прекрасная история о том, что на самом деле Наполеон и Гитлер победили Москву. А на кремлевские шпили, вместо крестов и звезд, могли бы водрузить свастики из Киева, Ровно и Львова. Знамена с этим символом на Красной площади может поднять какой-нибудь герой из "Азова", а на почетном месте стояли бы Марк Цукерберг и Виктория Нуланд. Тогда и Мефистофель почувствовал бы себя обделенным. Но в этом и заключается западный Прогресс. Правда, на Украине он глубоко увяз.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. – Прим. ИноСМИ

Слободан Релич (Слободан Рељић)

**запрещенная в РФ экстремистская организация.– Прим. ИноСМИ