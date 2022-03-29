Союзники отвернулись от Байдена из-за его слов о Путине

Bloomberg (США): из-за возражений союзников Байден стремится смягчить свой комментарий в адрес Путина

Антироссийская риторика Байдена во время его выступления в Варшаве вызвала резкое недовольство в рядах европейских союзников США и в самой Америке, сообщает Bloomberg. Вашингтон таким образом разжигает опасную конфронтацию с Москвой. При этом попытка использовать "украинский вопрос" едва ли поможет демократам на промежуточных выборах в конгресс, подчеркивает автор.

Президент и его советники стараются смягчить комментарий Байдена о том, что Путин "не может оставаться у власти".

Республиканцы раскритиковали Байдена за отсутствие дисциплины в его высказываниях.

Президент США Джо Байден постарался прояснить свое высказывание о Владимире Путине. Байден заявил, что он вовсе не призывал к смене власти [в России], после того как европейские союзники выразили тревогу в связи с его комментариями, а критики предупредили, что таким образом он лишь усиливает напряженность в отношениях с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Соединенного Королевства постарались дистанцироваться от шокирующего комментария Байдена, который стал кульминацией его выступления в Варшаве 26 марта. Один чиновник из администрации США предположил, что на Байдена слишком сильно подействовали истории, которые он услышал от украинских беженцев.

Поскольку результаты опроса общественного мнения, проведенного перед европейской поездкой Байдена, показали, что около 70% американцев слабо верят в способность их президента добиться урегулирования украинского вопроса, ставки сейчас очень высоки. После субботнего выступления Байдена его критики посоветовали ему не отступать от сценария в ответах на вопросы, а его советники поспешили заявить, что Соединенные Штаты вовсе не призывают к смене власти в России.

В воскресенье, 27 марта, выходя из церкви в Вашингтоне, Байден дал краткое опровержение в ответ на вопрос репортера. На вопрос, призывает ли он к смене власти в России, Байден ответил: "Нет".

Постоянный представитель Соединенных Штатов в НАТО Джулианна Смит (Julianne Smith) объяснила резкое высказывание Байдена о Путине тем, что за несколько часов до его выступления в Варшаве он встречался с украинскими беженцами.

Разжигание потенциально опасной конфронтации с российским лидером может оказаться весьма рискованным шагом в условиях тех внутренних проблем – инфляция, стремительный рост цен на бензин и трудности с принятием экономической программы, – которые нарастают в преддверии выборов в конгресс США. Выборы состоятся в ноябре, и по их итогам Демократическая пария может лишиться большинства.

Хотя Кремль решил не акцентировать внимание на высказывании Байдена, по большей части воздержавшись от публичных комментариев, союзники Соединенных Штатов предостерегли американского лидера от попыток развязать кампанию, нацеленную на смену власти в России. Такие высказывания могут подкрепить заявления российского президента о том, что цель Соединенных Штатов и их союзников – не только остановить специальную операцию на Украине, но и [попытаться] организовать переворот [в России].

"Мы не должны допускать эскалации – ни словами, ни действиями", – заявил в интервью французскому телевидению Макрон, который взял на себя роль своего рода посредника между Западом и Путиным.

Министр образования Соединенного Королевства Надхим Захави (Nadhim Zahawi) в интервью на одном из британских утренних шоу заявил, что нахождение у власти Путина должно "зависеть от решения российского народа".

Байдену необходимо минимизировать ущерб после того, как его комментарии "сделали и без того сложную и опасную ситуацию еще более сложной и опасной", написал в твиттере Ричард Хаас (Richard Haass), президент Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations).

"Эти комментарии американского президента сделали и без того сложную и опасную ситуацию еще более сложной и опасной. Это очевидно. Менее очевидно то, как можно устранить этот ущерб, но я бы предложил его ведущим советникам связаться с их коллегами и объяснить, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с нынешним российским правительством", – написал Хаас.

Генерал Дэвид Петрэус (David Petraeus), бывший командующий силами НАТО в Афганистане, который при президенте Бараке Обаме возглавлял Центральное разведывательное управление, сказал, что комментарии Байдена "могут осложнить ситуацию в дальнейшем".

"Это служит напоминанием о том, что дисциплина в высказываниях несет массу преимуществ", – сказал Петрэус на телеканале ABC.

Байден поехал в Польшу, бывшее государство – сателлит Советского Союза, граничащее с Украиной, чтобы выступить с одной из самых значимых речей за все время его президентства. Он завершил свое выступление словами, что Путин "не может оставаться у власти".

В воскресенье, 27 марта, в Иерусалиме госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил слова Байдена. По словам Блинкена, Байден имел в виду, что Путину нельзя позволять проводить спецоперацию на Украине или в любой другой стране.

Конгрессмены-республиканцы поддержали предостережения европейцев, заявив, что любая смена власти в России должна зависеть только от воли россиян и что администрация Байдена усилила смятение в очень напряженный момент.

Комментарии Байдена оказались даже "более провокационными", нежели идея отправки МиГов из стран НАТО на Украину, от которой Соединенные Штаты отказались, на что указал старший конгрессмен-республиканец из Палаты представителей Майкл Маккол (Michael McCaul) в интервью CNN: "Я знаю, что это было незапланированным высказыванием, но любые слова президента имеют огромный вес".

"Прошу вас, господин президент, придерживайтесь сценария", – сказал сенатор Джеймс Риш (James Risch), ведущий республиканец из комитета по международным отношениям.

Согласно результатам опроса NBC News, рейтинг Байдена в преддверии поездки американского президента в Европу упал до нового рекордного минимума. Этот же опрос показал, что украинский вопрос не способствует укреплению позиций Байдена.

Только 12% опрошенных выразили твердую уверенность в способности президента справиться с украинским кризисом. Более 80% выразили обеспокоенность перспективой применения ядерного оружия из-за ситуации на Украине, а 74% респондентов боятся, что Соединенные Штаты отправят своих военных на Украину.

В этом опросе, проводившемся 18 – 22 марта, приняли участие 1000 совершеннолетних американцев, погрешность результатов составляет 3,1%.

Тони Чучка (Tony Czuczka)