Путин превратил ядерную войну из немыслимого в возможное

Bloomberg (США): ядерное сдерживание. Путин делает немыслимое возможным

Политика сдерживания привела к тому, что ядерная война стала немыслима, сообщает Bloomberg. Но в США вновь заговорили о возможности нанесения "ограниченного ядерного удара". Автор статьи объясняет, почему Путину удалось сдержать интервенцию НАТО на Украину.

Большинство жителей Запада считали, что опасность апокалипсиса исчезла с распадом Советского Союза в 1991 году. Они были не правы.

На протяжении большей части холодной войны перспективы Армагеддона снились в кошмарных снах лидерам разных стран. Однако в течение последних трех десятилетий мы жили так, как будто ядерное оружие перестало существовать. В 1985 году США и Советский Союз выступили с совместным заявлением о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".

Вместо этого нас волновали такие проблемы как терроризм, изменение климата, Ближний Восток, энергетика и массовая миграция. Российская спецоперация на Украине побудила меня стереть пыль с моей коллекции историй о холодной войне. Почти все авторы приходят к выводам, утверждающим или, по крайней мере, подразумевающим, что опасность ядерного апокалипсиса исчезла с распадом Советского Союза в 1991 году.

Авторитетный летописец [холодной войны] Одд Арне Вестад (Odd Arne Westad) из Гарварда в 2017 году написал, что сейчас мы живем в мире, в котором "в отличие от СССР [президенты России и Китая Путин и Си Цзиньпин] вряд ли будут стремиться к изоляции или глобальной конфронтации. Они попытаются откусить часть от того, что называется американскими интересами, и доминировать в своих регионах… Безусловно, это соперничество может приводить к конфликтам или даже к локальным войнам, но не к холодной войне".

Вестад мог бы сказать, что то, что сейчас происходит на Украине, оправдывает его ожидания: амбиции Путина ограничиваются восстановлением того, что он считает утраченной славой Советского Союза, а не столкновением с Западом. Тем не менее российский лидер следует своим предшественникам времен холодной войны в одном важном отношении: он неоднократно говорил о ядерном сдерживании.

Например, в августе 1961 года в Москве советский лидер Никита Хрущев разразился тирадой в адрес британского посла Фрэнка Робертса (Frank Roberts) о последствиях обмена ядерными ударами. Советский лидер утверждал, что размеры США и СССР позволят обеим странам выжить [в ядерном конфликте]. Но Британия, Западная Германия и Франция будут уничтожены в первый же день.

Хрущев спросил Робертса, сколько, по мнению того, потребуется [атомных] бомб, чтобы уничтожить Британию. Посол рискнул предположить, что хватит и шести [ядерных зарядов]. Хрущев назвал его пессимистом, вспоминал Робертс: "Советский генеральный штаб… выделил несколько десятков бомб для их использования против Великобритании", что предполагало, что "Советский Союз был более высокого мнения о способности Великобритании сопротивляться, чем сама Великобритания".

Перед воссоединением Крыма с Россией в 2014 году российский президент напомнил своему народу — и, конечно же, Западу, — что его страна "является одной из ведущих ядерных держав… С нами лучше не связываться".

Непосредственно перед началом спецоперации на Украине Путин предупредил возглавляемый США [Североатлантический] альянс о "последствиях, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории", если НАТО попытается вмешаться.

Таких заявлений не делал ни один западный лидер с 1945 года. Целью Путина, конечно, является сдерживание военной интервенции Организации Североатлантического договора на Украину, и российский лидер в значительной степени добился успеха. Если бы у России не было своего ядерного арсенала, возможно, и даже вероятно, что США, Великобритания и другие союзники рассмотрели бы вопрос о вводе своих войск на Украину, как это произошло в Южной Корее в 1950 году.

Маловероятно, что Путин решился бы начать спецоперацию, не имея ядерного прикрытия. Когда в 1991 году Советский Союз разваливался, советник президента Михаила Горбачева по внешней политике Анатолий Черняев заметил британскому дипломату, что только потому, что СССР обладает ядерным оружием, его все еще [Запад] воспринимают всерьез.

Некоторые теперь утверждают, что со стороны Украины было глупо отказываться от собственного ядерного оружия (унаследованного от Советского Союза) после подписания Будапештского меморандума. Тем не менее кажется невообразимым, что правительство Украины стало угрожать соседу применением ядерного оружия.

Что касается сегодняшней России, то пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков несколько недель назад сделал леденящее душу предупреждение, говоря о том, что испытательные пуски стратегических ракет находятся на усмотрении главы государства: "Вы знаете про знаменитый черный чемодан, там красная кнопка и так далее".

На прошлой неделе Песков заявил, что его страна применит ядерное оружие только в том случае, если само ее существование окажется под угрозой. Он сказал это журналистке CNN Кристиан Аманпур (Christiane Amanpour), которая спросила его, "убежден или уверен" он в том, что президент Владимир Путин не будет использовать ядерный вариант в украинском контексте.

Что нужно знать, чтобы понять относительную мощность "тактического ядерного оружия": мощность бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, составили 15 и 21 килотонну соответственно. Сегодняшние боеголовки имеют мощность от 0,3 до 5 килотонн, но почти все они имеют регулируемую мощность до 170 килотонн.

Многие российские ракетные комплексы, такие как "Искандер" с дальностью действия 5000 километров, имеют двойное назначение — обычное и ядерное. Как и гиперзвуковая ракета класса воздух – земля "Кинжал", которую, по словам россиян, они применили на Украине 18 марта.

Предполагаемый размер запасов ядерных боеголовок составляет лишь малую часть того, что было во время холодной войны. Но точное количество боеголовок держится в секрете. Оценки основаны на общедоступной информации и утечках. Боеголовки также существенно различаются по своей мощности.

Россия обладает 6000 ядерных боеголовок всех типов. Это больше половины всего мирового арсенала и сопоставимо с 4000 боеголовок США. Около 2000 единиц российского вооружения составляет тактическое оружие. Россия никогда не принимала доктрину "неприменения [ядерного оружия] первой".

Большинство из нас отмахиваются от призрака ядерного взрыва, который может стать первым на театре военных действий с августа 1945 года. Как только эта черта будет перейдена какой-либо страной, она, вероятно, станет переломным моментом для человечества: другие конфликтующие страны последуют этому примеру.

Тем не менее, я не могу забыть, что до кубинского ракетного кризиса 1962 года как американская, так и британская разведка отвергали вероятность того, что Хрущев разместит ядерное оружие в Карибском море, потому что это противоречило бы обычной осторожной стратегической модели советского поведения.

Джон Хьюз (John Hughes), который в 1962 году был высокопоставленным сотрудником Разведывательного управления Министерства обороны США, указывал на "склонность человеческого разума предполагать, что статус-кво сохранится…, а нации не верят в желание потенциальных противников совершать непредсказуемые действия".

Со времен Хиросимы и даже с тех пор, как Советский Союз испытал свое первое ядерное оружие в августе 1949 года, страны боролись за создание рациональных стратегий применения ядерного оружия. Ни одна из них не была особенно успешной.

Президент США Гарри Трумэн (Harry Truman) уволил генерала Дугласа Макартура (Douglas MacArthur) в апреле 1951 года за то, что тот выступил за атомную бомбардировку Китая. Президенты Дуайт Эйзенхауэр (Dwight Eisenhower) и Джон Кеннеди (JohnKennedy) решительно отвергли почти безумный совет некоторых руководителей своих вооруженных сил, которые стремились использовать подавляющее ядерное превосходство Америки.

Адмирал Артур Рэдфорд (Arthur Radford), который с 1953 по 1957 год был председателем Объединенного комитета начальников штабов, был решительным сторонником Макартура и стремился использовать ядерную мощь Америки для навязывания ее воли, особенно в отношении Китая. Генерал ВВС США Кертис ЛеМэй (Curtis LeMay) был уверен, что США одержат победу в ядерном противостоянии с СССР.

В отличие от них в 1953 году Эйзенхауэр вместе со своим госсекретарем Джоном Даллесом (John Dulles), сказал, что он находит перспективу ядерной войны настолько ужасной, что она поставила перед США проблему: "насколько мы должны тыкать животное" — Советский Союз— "сквозь прутья клетки".

Сегодня поразительно вспомнить слова Эйзенхауэра, сказанные им в 1956 году, когда Советская Армия подавила венгерское восстание: "Это горькая пилюля, которую мы можем проглотить, но что мы можем сделать действительно конструктивного?" Ядерное превосходство ничего не значило – США не были готовы бомбить Москву.

Как выразился Даллес, у США "не было скрытых мотивов в стремлении к независимости стран-сателлитов" и они "не рассматривали эти страны как потенциальных военных союзников". Как ни странно, и в некоторой степени, как мы видим на примере России в 2022 году, американская мощь и относительная слабость Советского Союза не дали президентам США возможности начать военные действия без риска втягивания в ядерную войну.

За последние полвека каждая ядерная держава пыталась решить вопрос, возможно ли использовать тактическое оружие без риска взаимного уничтожения. Джеймс Шлезингер (James Schlesinger), бывший аналитик RAND Corporation, ставший министром обороны США в 1973 году, заказал исследования по ограниченным конфликтам. Он также расширил и модернизировал тактический ядерный арсенал США. Эти меры встревожили Советы, которые думали, что США ищут путь к отмене доктрины "взаимно гарантированного уничтожения" – краеугольного камня ядерного сдерживания.

Четырьмя годами ранее полковник Сидоровский опубликовал широко обсуждаемую книгу "Наступление" (A. A. Sidorovsky "The Offensive"), в которой утверждал, что любое применение ядерного оружия на поле боя, каким бы ни было состояние обычных вооруженных сил, ознаменовало бы резкий сдвиг в характере войны. После того как такое оружие было бы применено любой из сторон, оно должно было стать основным средством уничтожения противника. Другими словами, ядерная эскалация была бы неизбежна.

С тех пор это предположение легло в основу военного мышления во всем мире, хотя при этом крупные державы сохраняют тактическое ядерное оружие. Адмирал Чарльз Ричард (Charles Richard), глава Стратегического командования США, недавно заявил сенатскому комитету по вооруженным силам, что его планировщики в течение многих лет анализировали "ограниченное применение ядерного оружия в сценарии агрессии с применением обычных вооружений" и что "существует значительное число угроз, которые придется переосмыслить".

США вложили значительные средства в более "полезное" ядерное оружие малой мощности – W76-2 и B61-12, и некоторые критики осуждают эту политику. Они видят в ней нежелательную тенденцию к расширению боевых возможностей, а не к сдерживанию.

Мелисса Хэнхем (Melissa Hanham) из Стэнфордского центра международной безопасности и сотрудничества (Stanford’s Center for International Security and Cooperation) выразила широко распространенное мнение, сказав: "Вы не можете просто нанести по кому-то ядерный удар… как только вы начнете ядерную войну, она начнется".

Будучи министром обороны США генерал Джеймс Мэттис (James Mattis) заявил в 2018 году комитету по вооруженным силам Палаты представителей: "Я не думаю, что существует такая вещь, как „тактическое ядерное оружие”. Любое ядерное оружие, используемое в любое время, меняет стратегические правила игры".

Макс Гастингс

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Макс Гастингс (Max Hastings), бывший корреспондент BBC TV и главный редактор британской Daily Telegraph. Автор около 30 книг, многие из которых посвящены истории войн, в том числе "Ад" и "Вьетнам: эпическая трагедия 1945 – 1975 годов". Новая книга "Бездна: Кубинский ракетный кризис 1962 года" будет опубликована в сентябре.