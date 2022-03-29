Larsen and Toubro поставит многоцелевые корабли MPV ВМС Индии

ЦАМТО, 28 марта. Минобороны Индии объявило о состоявшемся 25 марта подписании с компанией Larsen and Toubro Ltd. контракта на приобретение двух многоцелевых кораблей (MPV) для ВМС страны.

Общая стоимость закупки, которая осуществляется в категории "Покупай индийское", составляет 8,87 млрд. рупий. Поставка кораблей начнется в мае 2025 года. Они будут построены на предприятии L&T в Каттупалли (Ченнаи).

Корабли MPV должны стать первой в своем роде экономичной платформой, созданной для выполнения широкого спектра задач в интересах ВМС Индии, включая патрулирование, ведение разведки, запуск/подъем торпед в ходе учений, поражение целей различных типов, включая воздушные, надводные и подводные. Эти корабли также будут способны осуществлять буксировку судов, оказывать гуманитарную помощь и помощь пострадавшим при стихийных бедствиях, использоваться в качестве госпитальных судов.

Кроме того, они могут выступать в качестве испытательной платформы для разрабатываемого корабельного оружия и датчиков, использоваться в спасательных операциях, а также для логистической поддержки островных территорий.

Как отмечается, контракт будет способствовать дальнейшему развитию индийской судостроительной промышленности в соответствии с инициативой Aatmanirbhar Bharat правительства Индии. Большая часть оборудования и систем будет закупаться у индийских производителей.