Войти
ЦАМТО

Larsen and Toubro поставит многоцелевые корабли MPV ВМС Индии

642
0
0
Larsen and Toubro
Индийская судостроительная компания Larsen and Toubro.
Источник изображения: economictimes.indiatimes.com

ЦАМТО, 28 марта. Минобороны Индии объявило о состоявшемся 25 марта подписании с компанией Larsen and Toubro Ltd. контракта на приобретение двух многоцелевых кораблей (MPV) для ВМС страны.

Общая стоимость закупки, которая осуществляется в категории "Покупай индийское", составляет 8,87 млрд. рупий. Поставка кораблей начнется в мае 2025 года. Они будут построены на предприятии L&T в Каттупалли (Ченнаи).

Корабли MPV должны стать первой в своем роде экономичной платформой, созданной для выполнения широкого спектра задач в интересах ВМС Индии, включая патрулирование, ведение разведки, запуск/подъем торпед в ходе учений, поражение целей различных типов, включая воздушные, надводные и подводные. Эти корабли также будут способны осуществлять буксировку судов, оказывать гуманитарную помощь и помощь пострадавшим при стихийных бедствиях, использоваться в качестве госпитальных судов.

Кроме того, они могут выступать в качестве испытательной платформы для разрабатываемого корабельного оружия и датчиков, использоваться в спасательных операциях, а также для логистической поддержки островных территорий.

Как отмечается, контракт будет способствовать дальнейшему развитию индийской судостроительной промышленности в соответствии с инициативой Aatmanirbhar Bharat правительства Индии. Большая часть оборудования и систем будет закупаться у индийских производителей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
02.10.2019
Острые углы Шелкового пути
25.09.2019
"Донбасс является полигоном для российских вооруженных сил": интервью с Беном Ходжесом (Сегодня, Украина)
23.09.2019
Горные стрелки ЦВО совместно с казахстанскими коллегами уничтожили базу условных террористов на полигоне "Айша Биби"
20.09.2019
Учения "Центр-2019": БПЛА "Груша", комплексы "Ирония" ВДВ и китайские истребители
18.09.2019
Ракетные комплексы "Искандер-М" прибыли на учения в Казахстан
13.09.2019
Учение "Центр-2019" предполагает конфликт с вымышленным экстремистским государством на юго-западе России - Минобороны РФ
07.08.2014
МиГи на Севере
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 15:10
  • 20889
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 14:33
  • 24
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 14:22
  • 131
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 14:15
  • 13
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 13:49
  • 1
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:08
  • 2
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены
  • 29.03 00:05
  • 1
Британский стартап Invisibility Shield разработал «щит-невидимку»
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине