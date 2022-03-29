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Boeing строит беспилотную субмарину для ВМС США

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Источник изображения: warspot.ru

Уже в следующем году ВМС США получат для испытаний полноценный образец беспилотной субмарины. Вчера, 27 марта, пресс-служба Минобороны США объявила о подписании очередного контракта с компанией Boeing на постройку первого образца подводного беспилотника Orca XLUUV (orca — англ. «косатка»).

Новый контракт стоимостью $72,5 млн включает в себя производство и тестирование Orca XLUUV. Работы должны быть завершены в 2023 году. Если испытания пройдут успешно, ВМС США будет принимать решение о дальнейшем расширении производства.

Подводный беспилотник Echo Voyager

Источник изображения: usni.org

В рамках проекта Orca Extra-Large Unmanned Underwater vehicle (XLUUV) соревновались разработки от Lockheed Martin и Boeing. В 2019 году победу в тендере одержал Boeing с подводным дроном Echo Voyager.

В рамках программы XLUUV американские военные моряки планируют получить подводные беспилотники, способные месяцами находиться под водой и выполнять поставленные задачи в автономном режиме. Echo Voyager способен преодолевать в автономном режиме до 6500 миль и является модульной конструкцией, которая легко и быстро адаптируется для различных нужд — от сбора данных до диверсий.

Orca XLUUV существенно превзойдёт в возможностях своего прототипа — Echo Voyager. Перспективный беспилотник будет иметь длину корпуса 26 м и сможет развивать скорость до 15 км/ч. Модуль для полезной нагрузки займёт около 10 м и сможет вмещать до 8 т оборудования или вооружений.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Echo Voyager
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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