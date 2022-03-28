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Российская газета

В Японском море катера ТОФ разбили "вражеский" корабль ракетами

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Экипажи ракетных катеров соединения охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) разбили "вражеский" корабль крылатыми ракетами "Москит" в акватории залива Петра Великого.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников, ударная группа из четырех ракетных катеров в ходе учения должна была отработать совместный удар по кораблю условного противника. Его роль исполнило плавучее судно-мишень, находившееся в 50 километрах от катеров.

Катера "Р-298" и "Р-29" поразили двумя ракетами цель прямым попаданием.


Анна Бондаренко

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Страны
Япония
Продукция
Москит
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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