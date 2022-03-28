В Японском море катера ТОФ разбили "вражеский" корабль ракетами

Экипажи ракетных катеров соединения охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) разбили "вражеский" корабль крылатыми ракетами "Москит" в акватории залива Петра Великого.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников, ударная группа из четырех ракетных катеров в ходе учения должна была отработать совместный удар по кораблю условного противника. Его роль исполнило плавучее судно-мишень, находившееся в 50 километрах от катеров.

Катера "Р-298" и "Р-29" поразили двумя ракетами цель прямым попаданием.

Анна Бондаренко