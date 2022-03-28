Военнослужащие Северного флота совершенствовали стрельбу из гранатометов

Мотострелки и наводчики боевых машин Северного флота отработали ведение огня из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок СВД по мишеням, которые имитировали технику и живую силу противника. Учения прошли на полигоне в Печенгском районе Мурманской области.

Как сообщила пресс-служба Северного флота, военнослужащие совершенствовали навыки применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера. Все мишени появлялись неожиданно и на различных дистанциях. Это делали для того, чтобы максимально приблизить условия тренировки к реальному бою.

Светлана Цыганкова