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Российская газета

Военнослужащие Северного флота совершенствовали стрельбу из гранатометов

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Мотострелки и наводчики боевых машин Северного флота отработали ведение огня из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок СВД по мишеням, которые имитировали технику и живую силу противника. Учения прошли на полигоне в Печенгском районе Мурманской области.

Как сообщила пресс-служба Северного флота, военнослужащие совершенствовали навыки применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера. Все мишени появлялись неожиданно и на различных дистанциях. Это делали для того, чтобы максимально приблизить условия тренировки к реальному бою.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
АГС-17
РПГ-7
СВД
Система поражения "Ратник"
Проекты
СФ
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