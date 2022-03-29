ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС

Авиация и средства ПВО ВКС РФ за сутки сбили четыре украинских фронтовых бомбардировщика Су-24 и истребитель Су-27. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, четыре самолета Су-24 были сбиты над Черниговской областью. Два из них в районе поселка Репка, еще два - в районе села Городня.

Истребитель Су-27 был сбит в районе Краматорска Донецкой области. Всего за сутки были уничтожены 19 украинских беспилотников. Кроме того, в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области были сбиты пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч".

Александр Степанов