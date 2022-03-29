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Российская газета

ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС

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Авиация и средства ПВО ВКС РФ за сутки сбили четыре украинских фронтовых бомбардировщика Су-24 и истребитель Су-27. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, четыре самолета Су-24 были сбиты над Черниговской областью. Два из них в районе поселка Репка, еще два - в районе села Городня.

Истребитель Су-27 был сбит в районе Краматорска Донецкой области. Всего за сутки были уничтожены 19 украинских беспилотников. Кроме того, в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области были сбиты пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч".


Александр Степанов

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Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
БПЛА
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Джавелиновый пшик
1 комментарий
№1
29.03.2022 13:49
33 дня  войны, когда  уже  заявлено господство в  воздухе и сверх классная  система ПВО у России, а  они все летают и летают.. 5шт  сбить конечно  круто, но  где  они до  сих пор были и как  взлетели?
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