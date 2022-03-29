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Российская газета

Минобороны опубликовало видео уничтожения систем залпового огня "Град"

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Министерство обороны РФ опубликовало новые кадры, на которых запечатлены данные объективного контроля уничтожения систем залпового огня "Град" вооруженных сил Украины (ВСУ).

Поясняется, что артиллерия вела огонь с замаскированных огневых позиций. Но российские разведывательные беспилотники смогли обнаружить эти позиции. Координаты были переданы в штаб, после чего по ним был нанесен удар высокоточным оружием.

"Системы залпового огня ВСУ и боеприпасы к ним в результате точного попадания были уничтожены", - отметили в российском военном ведомстве.


Иван Петров

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