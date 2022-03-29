Минобороны опубликовало видео уничтожения систем залпового огня "Град"

Министерство обороны РФ опубликовало новые кадры, на которых запечатлены данные объективного контроля уничтожения систем залпового огня "Град" вооруженных сил Украины (ВСУ).

Поясняется, что артиллерия вела огонь с замаскированных огневых позиций. Но российские разведывательные беспилотники смогли обнаружить эти позиции. Координаты были переданы в штаб, после чего по ним был нанесен удар высокоточным оружием.

"Системы залпового огня ВСУ и боеприпасы к ним в результате точного попадания были уничтожены", - отметили в российском военном ведомстве.

Иван Петров