«Байрактары» уничтожены

В ходе проведения специальной военной операции заместитель командира зенитной ракетной батареи Бук-М3 Владимир выполняет задачи по контролю воздушного пространства в своей зоне ответственности.

В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как боевые беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Байрактар».

В результате грамотных действий расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» цели взяты на сопровождение и уничтожены.

Как рассказал Владимир – сейчас боевые дроны противника – ударные и разведывательные – главная цель батареи Бук-М3. Командование оценило работу молодого офицера, и он был награжден медалью «За воинскую доблесть».

«В течение проведения спецоперации в составе расчета уже поражены два беспилотных летательных аппарата «Байрактар». В ходе проведения боевой работы были обнаружены и своевременно уничтожены с недопущением пролета на контролируемую территорию Вооруженных Сил Российской Федерации», - рассказал заместитель командира зенитной ракетной батареи Бук-М3 Владимир.

Классифицировать «Байрактары» и «Лелеки» научились безошибочно, отмечает Владимир. Как и за несколько секунд определять государственную принадлежность БЛА.

Во время записи интервью расчет тактического зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил воздушную цель украинских националистов.

«Я бы сказал, что намного непривычно с ними (прим. - БЛА) работать, поскольку все учения проводятся по более крупным и скоростным целям. БЛА практически не движется. Отметка на индикаторах на столько мала, что порой ее с трудом можно разглядеть для того, чтобы взять на сопровождение. Такие цели постоянно меняют траекторию полета», - добавил Владимир.

Владимир поделился своим отношением в вверенной ему боевой технике. «По опыту службы делаешь вывод, что каждая машина – это живой организм. И как весь личный состав расчета будет к ней относится, так и она будет себя вести в течение всей работы», - сказал он. «Каждый раз заступаешь на боевое дежурство с мыслью о том, что необходимо выложиться на 100 процентов, чтобы те, кто нас ждут дома, могли спать спокойно, и чтобы в будущем никто не потревожил их сон. Мы все выполняем ту работу, на которую мы учились, ради которой мы пришли сюда в ходе спецоперации», - добавил Владимир.

«С юности люблю стихи», - признался журналистам заместитель командира батареи. Не просто читать, а учить наизусть. Иногда – целыми главами. Сейчас, когда домашняя библиотека за тысячи километров – в редкие минуты отдыха, лучшая разрядка для мозга – строки советских классиков. И продекламировал Роберта Рождественского, поблагодарив за успешную стрельбу свою боевую машину: «Красивая женщина -это профессия…».

Глаза и уши зенитчиков – радиолокационная станция «Небо-СВ». Этот радиолокатор определяет азимут, дальность, высоту полета и государственную принадлежность летательных аппаратов во всех диапазонах высот, в радиусе нескольких сот километров.

Начальник расчета радиолокационной станции «Небо-СВ» Руслан также награжден медалью «За воинскую доблесть». Данные его расчета, своевременно переданные ЗРК «Бук-М3», позволили сбить шесть вражеских беспилотников.

«Станция замечательная. Ведет себя хорошо в любых условиях. Всепогодная. По обнаружению различных средств противника показывает себя без пререканий. В период несения боевого дежурства данной станцией были обнаружены летательные средства – БЛА, самолеты. Против станции были использованы помехи, с чем станция благополучно борется, перенастраивается и, соответственно, выдается информация о воздушной обстановке на вышестоящий командный пункт», - цитирует Минобороны РФ начальника расчета радиолокационной станции Руслана.