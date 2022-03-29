Украина попросила у НАТО танки. Вот что она может получить

Military Watch Magazine (США): Украина просит у НАТО подержанные танки. Вот что она может получить – от польских PT-91 до болгарских Т-72М1

Украинский запрос к НАТО на 500 танков несколько необычен, учитывая, что у нее в резерве их более тысячи, причем многие из них гораздо более боеспособны, чем те, что сейчас на передовой, пишет MWM. Судя по всему, этот шаг Киева продиктован политическими целями.

С начала конфликта между Россией и Украиной 24 февраля западные страны поставляют значительные количества вооружений как украинским вооруженным силам, так и проправительственным ополченцам. Больше всего обращают на себя внимание переносные противотанковые и зенитные ракеты, благодаря которым украинская пехота смогла бросить российским военным асимметричный вызов. Крупномасштабные поставки оружия на Украину осуществляются уже в течение нескольких лет, начиная с 2014 года, когда украинское правительство было свергнуто и к власти пришло новое, прозападное руководство, а с конца 2021 года перед началом открытых боевых действий лишь растут. Украинское правительство неоднократно просило Запад вмешаться в конфликт против России, а также призывало предоставить ей новые вооружения, включая истребители, а в последнее время еще и танки. При том, что на вооружении у Украины танков больше, чем у любой другой европейской страны, причем со значительным отрывом (всего на вооружении более 850), сообщается, что украинские бронетанковые войска понесли значительные потери. Кроме того, в распоряжении Украины в принципе имеется одна из самых устаревших танковых группировок континента. Ее основу составляют Т-72А и Т-64Б 1970-х годов, которые, за считанными исключениями, не претерпели существенных обновлений. Ряд стран НАТО, прежде входивших в Варшавский договор под эгидой СССР, сохраняют значительные запасы советских танков, которые при необходимости не составит труда интегрировать в украинскую армию, хотя жизнеспособность таких передач, – как и готовность этих стран расстаться со своей бронетехникой, – остается под большим вопросом.

Украинский запрос на танки несколько необычен, учитывая, что у нее в резерве их более тысячи, причем многие из них гораздо более боеспособны, чем те, что сейчас на передовой. Однако многие из них – например, Т-80 – не используются из-за гораздо более высоких эксплуатационных расходов, чем у техники 1970-х. Не исключено, что российские воздушные и ракетные удары нанесли украинским резервам значительный ущерб, – либо из-за десятилетий бесхозяйственности они оказались в настолько плохом состоянии, что не могут быть приведены в боеготовность в разумные сроки. Другой вариант предполагает, что Украина ищет танки с более низкими эксплуатационными расходами и проще в техническом обслуживании, чем Т-80, но при этом более совершенные, чем ее Т-72 и Т-64. Наконец, третий вариант – это то, что запрос Киева к НАТО на 500 танков продиктован политическими целями и не отражает подлинных потребностей украинских вооруженных сил.

В принципе с украинскими запасами совместим целый ряд танков на вооружении НАТО – при этом их будет относительно несложно переоборудовать под нужды украинских экипажей. В первую очередь это Т-72М. У Словакии на хранении их 30, а у Чехии – 89. Сюда же относятся Т-72М1/ M2 – их у Болгарии имеется 90, а у Венгрии 44 – и T-72M4CZ (30 у Чехии) или даже более старые T-72A (31 у Северной Македонии). Однако, наиболее вероятным поставщиком танков все же представляется Польша со своими 318 Т-72А и Т-72М1 и 232 PT-91 – это местная производная от Т-72, собранная по советской лицензии.

Вне всяких сомнений, Польша – крупнейший оператор советских танков из стран НАТО. К тому же она полагается на них значительно меньше других, поскольку после падения Варшавского договора закупила свыше 120 немецких танков Leopard II, а недавно заказала партию M1A2 Abrams из США. Поскольку ее Т-72 будут списываться по мере поступления в войска "Абрамсов", у страны появятся все возможности, чтобы передать свой бронетанковый резерв Украине. Кроме того, изо всех членов ЕС Польша заняла чуть ли не самую жесткую позицию против России, поэтому такое решение поляки наверняка сочтут политически приемлемым. Наконец, PT-91 при тех же потребностях в техническом обслуживании, что и Т-72, усовершенствован технологиями, появившимися уже после 1980-х, включая тепловизионные прицелы. Благодаря возможностям, значительно превосходящим нынешнее украинское вооружение, он выглядит особенно привлекательным вариантом. Хотя передовым его не назвать, все же считается, что он по управлению огнем опережает Т-64Б и Т-72А примерно на 20-25 лет. Состоится ли передача польской техники, пока неизвестно, но возможность остается значительной.