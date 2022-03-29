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ЦАМТО

Филиппины отказались от услуг компании Austal по программе строительства шести кораблей OPV

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OPV-1900
Рисунок многоцелевого патрульного корабля прибрежной зоны OPV-1900 (Offshore Patrol Vessel).
Источник изображения: navaltoday.com

ЦАМТО, 28 марта. Филиппины отказались от постройки для ВМС страны шести патрульных кораблей класса OPV с использованием финансирования и проекта австралийской компании Austal.

Как сообщает Shephard Media со ссылкой на пресс-релиз компании от 23 марта, Манила теперь начнет поиск другой зарубежной верфи, которая "в состоянии эффективно выполнить такого рода проект".

Приобретение шести патрульных кораблей OPV для ВМС Филиппин включено в перечень закупок на втором этапе ("Горизонт-2") "Программы модернизации ВС Филиппин". Министерство обороны Филиппин вело переговоры с правительством Австралии о строительстве шести патрульных кораблей с 2018 года.

Австралийская судостроительная компания Austal, являющаяся владельцем предприятия в Баламбане (провинция Себу, Филиппины), конкурировала за проект с голландской Damen Schelde Naval Shipbuilding, предлагавшей 80-метровый OPV-1600, а также тайской Bangkok Dock с кораблем проекта "Краби".

Основными требованиями к претендентам были названы участие в программе филиппинских компаний, а также льготные условия финансирования, учитывая традиционную нехватку средств на оборонные нужды. Правительство Австралии предлагало предоставить Филиппинам кредит в размере 30 млрд. филиппинских песо (577 млн. долл.) на закупку кораблей OPV через механизм Export Finance Australia. В соответствии с соглашением, Филиппины могли бы погасить кредит в течение нескольких лет. Причины отказа от австралийского предложения пока не афишируются.

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Кредитование
Страны
Австpалия
Филиппины
Компании
Austal
Damen Shipyards
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