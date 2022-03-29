Филиппины отказались от услуг компании Austal по программе строительства шести кораблей OPV

ЦАМТО, 28 марта. Филиппины отказались от постройки для ВМС страны шести патрульных кораблей класса OPV с использованием финансирования и проекта австралийской компании Austal.

Как сообщает Shephard Media со ссылкой на пресс-релиз компании от 23 марта, Манила теперь начнет поиск другой зарубежной верфи, которая "в состоянии эффективно выполнить такого рода проект".

Приобретение шести патрульных кораблей OPV для ВМС Филиппин включено в перечень закупок на втором этапе ("Горизонт-2") "Программы модернизации ВС Филиппин". Министерство обороны Филиппин вело переговоры с правительством Австралии о строительстве шести патрульных кораблей с 2018 года.

Австралийская судостроительная компания Austal, являющаяся владельцем предприятия в Баламбане (провинция Себу, Филиппины), конкурировала за проект с голландской Damen Schelde Naval Shipbuilding, предлагавшей 80-метровый OPV-1600, а также тайской Bangkok Dock с кораблем проекта "Краби".

Основными требованиями к претендентам были названы участие в программе филиппинских компаний, а также льготные условия финансирования, учитывая традиционную нехватку средств на оборонные нужды. Правительство Австралии предлагало предоставить Филиппинам кредит в размере 30 млрд. филиппинских песо (577 млн. долл.) на закупку кораблей OPV через механизм Export Finance Australia. В соответствии с соглашением, Филиппины могли бы погасить кредит в течение нескольких лет. Причины отказа от австралийского предложения пока не афишируются.