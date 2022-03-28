Понтонеры рассказали о наведении переправы через Северский Донец под огнем

Понтонно-переправочный батальон отдельной гвардейской инженерной бригады Западного военного округа навел переправу через реку Северский Донец под огнем противника. Бойцы геройски выполнили эту операцию и обошлись без потерь.

Об этом сообщает газета "Красная звезда". Наведение переправы через Северский Донец имело стратегическое значение. Тактическая группа совершила марш по маршруту Белгород - пункт перехода через государственную границу - населенный пункт Вериговка. А это более 500 километров.

Военнослужащим приходилось отражать нападения диверсионно-разведывательных групп противника, выходить из-под огня "Градов" и зенитных установок. Понтонеры дошли до Северского Донца, а затем сосредоточилась в районе Изюма.

Ночью провели инженерную разведку, выбрали место для переправы протяженностью 105 метров. И, как доложил подполковник Владислав Гущерев, выполнили приказ.

"Били из минометов. В боевой обстановке, когда ещё не было охранения, мы самостоятельно организовали прикрытие подразделения. Одна из мин попала в БТР-82АМ, чудом - в кормовую часть, но осколком ранило командира машины гвардии лейтенанта Антона Левина. Не щадя себя, расчеты проявляли стойкость, мужество и в кратчайшие сроки обеспечили переправу наших войск", - рассказал подполковник.

Почти сутки через реку переправлялись подразделения. А военные инженеры из-за постоянных обстрелов постоянно восстанавливали понтонные сооружения.

"Красная звезда" назвала героев. Это командир батальона подполковник Сергей Гаврилюк, командир понтонной роты Сергей Брулин, сержант Николай Шохов, старший сержант Константин Тетерин, подполковник Владислав Гущерев и другие офицеры, прапорщики и контрактники, которым от 30 до 40 лет.

Светлана Цыганкова