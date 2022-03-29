Холдинг РКС создал центр компетенции по разработке и производству печатных плат из отечественных сырья и материалов

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) объявил о создании центра компетенции по выпуску из отечественного сырья и материалов печатных плат – основы любого микроэлектронного устройства, сообщила пресс-служба предприятия.

В условиях объявленных санкций Роскосмос пересматривает приоритеты и сосредоточится на достижении полной импортонезависимости космического приборостроения.

Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин после того, как стало ясно, что теперь способность России формировать свою орбитальную группировку будет зависеть исключительно от собственных конструкторских, технологических и финансовых ресурсов. Холдинг «Российские космические системы» (РКС) как системообразующая приборостроительная компания и главный отечественный производитель радиоэлектронной начинки для спутников должен будет обеспечить передовыми компонентами всю космическую программу.

Холдинг РКС стал первой высокотехнологичной компанией России, выпускающей печатные платы для космоса из отечественных материалов. На площадке в Москве организован замкнутый производственно-технический комплекс с полным набором специального оборудования, минимизирующим влияние человеческого фактора. Новые производственные мощности вкупе с интеллектуальной автоматизацией процессов, включая контроль качества изделий, обеспечат технологическую независимость российского космоса.

Многослойные печатные платы широкой номенклатуры с высокой плотностью топологии и монтажа являются основой бортовой радиоэлектронной аппаратуры изделий ракетно-космической техники, включая наноспутники, спутники для интернета, телевидения и радиовещания, аппаратуру навигации, дистанционного зондирования Земли и многофункциональных космических станций.

«Российские компании, причем, не только из космического сектора, закупавшие диэлектрики, сырье и материалы у зарубежных производителей, утверждают, что в последние годы качество иностранных материалов постепенно снижалось. Формально, конечно, характеристики изделий оставались в рамках требований технических условий, но на деле оказывалось, что они начинали терять функциональные свойства во время реальной эксплуатации. В РКС пытались решать эти проблемы на уровне рекламаций и юридических механизмов, общаясь с поставщиками, но тщетно. Сегодня печатные платы изготавливаются только из отечественных сырья и материалов. Центр по разработке и производству печатных плат – это отраслевой центр компетенций, развернутый в рамках интегрированной структуры нашего приборостроительного холдинга», – рассказал генеральный директор РКС Андрей Тюлин.