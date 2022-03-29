NI высоко оценил применение беспилотников ВС РФ в ходе спецоперации

The National Interest высоко оценил роль российских беспилотников в ходе спецоперации на Украине.

Американский журнал The National Interest проанализировал применение беспилотников ВС РФ в ходе спецоперации. Автор Сэм Крэнни-Эванс отмечает, что если в первые дни их роль была не так заметна, по крайней мере в информационном пространстве, то постепенно они стали проявлять себя. Первым ярким фактом стало нанесение удара БПЛА "Орион" ("Иноходец") по командному пункту 4 марта.

По мнению аналитика, этот беспилотник удовлетворяет потребность в своевременном нанесении точных ударов и разведке, а также дает основания полагать, что русские дроны могут конкурировать с Bayraktar TB2.

"Хотя появление беспилотника "Орион" демонстрирует российский технологический прогресс, он пока не играет фундаментальной роли в российских военных действиях", -считает эксперт - "Гораздо важнее менее продвинутые беспилотники "Орлан-10" и "Элерон-3". Они обеспечивают жизненно важные функции разведки, наблюдения и рекогносцировки на тактическом уровне".

БПЛ "Орлан-10" имеет дальность полета 150 км и способен передавать видеоматериалы в режиме реального времени на наземную станцию управления через 3G и 4G. "Тахион-4" - это более компактный аппарат с дальностью полета 40 км и продолжительностью работы 6 часов..

Сообщалось, что "Орланы" также используются комплексом РЭБ "Леер-3" для идентификации абонентов мобильных сетей и даже блокирования связи.

Этот БПЛА играет три ключевые роли: поддержка конвоев и контрдиверсионная разведка, наведение и корректировка артиллерии, а также обеспечение рекогносцировки для разведывательно-ударных миссий.

Видеоматериалы, опубликованные российским МО, показывают, что артиллерийские удары, координируемые БПЛА, зачастую "Орлан-10", включают использование 152-мм снарядов с лазерным наведением, таких как 2К25 "Краснополь".

Самый грозный вид использования БПЛА - это разведка в реальном времени и координация ракетных или дальнобойных артиллерийских ударов по важным целям на оперативной глубине.

"Возможности БПЛА повышают скорость реакции ВС РФ и точность, с которой они поражают украинские силы", - делает вывод автор.

Олег Корякин