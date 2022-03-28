Настройку спутниковой связи с Москвой из-под Киева показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы связистов ВДВ в Киевской области.

- Уже более месяца они круглосуточно обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями Воздушно-десантных войск, - рассказали в военном ведомстве.

Судя по попавшей в кадр аппаратуре, связистам "крылатой" пехоты под силу обеспечить не только обмен данными между подразделениями и командными пунктами, но и их прямую связь с Москвой. Или любой другой точкой планеты - по необходимости.

На видео - развертывание станции спутниковой связи Р-448 "Аурига". В сложенном состоянии она представляет из себя небольшой контейнер. За несколько минут три человека собирают тарелку спутниковой антенны, подключают ее к генератору и наводят на нужный спутник. "Аурига" может работать как с космическими аппаратами серий "Экспресс" и "Ямал", так и со спутниками широкополосной космической связи Минобороны "Благовест" на геостационарной орбите. Автоматическая станция обеспечивает голосовую связь, обмен текстовыми и цифровыми сообщениями в закрытом режиме, используя несколько радиодиапазонов и технологию VSAT.

Антон Валагин