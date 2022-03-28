Сапер с позывным "Север" раскрыл подробности работы на Украине

Впереди подразделений российской армии на Украине идут расчеты инженерной разведки. Саперы ежедневно обследуют десятки километров дорог и обочин, обнаруживая оставленные отступающими националистами фугасы и мины.

Об особенностях работы в ходе специальной военной операции рассказал сапер с позывным "Север". Задач у инженерно-разведывательных дозоров меньше не становится. Замаскированные фугасы обезвреживаются, но многие взрывоопасные предметы невозможно нейтрализовать. Они установлены на неизвлекаемость - с использованием дополнительных мин-ловушек. Такие уничтожаются на месте накладными зарядами.

Проводя миноискателем у обочины дороги, "Север" прислушивается к сигналам и вскидывает вверх кулак - предупреждает об опасности товарищей. Под слоем дерна он обнаруживает 125-миллиметровый осколочно-фугасный танковый снаряд, к бокам которого скотчем примотаны гвозди, гайки и болты.

- Такие устройства используют, чтобы нанести урон непосредственно пехоте. На этом минном поле их вручную ставили, суток трое мы их убирали, - приводит слова военного инженера издание "Красная звезда".

Наибольшую сложность представляют территории, где противотанковые мины установлены вперемешку с противопехотными. Специалистам приходится обследовать буквально каждый метр поверхности.

Чтобы обеспечить прорыв бронетехники через минно-взрывные заграждения, противника к боевой работе подключают самоходную реактивную установку разминирования УР-77. Легендарный "Горыныч" способен проделать в минном поле проход длиной до 90 метров для танков. Двумя удлиненными зарядами тратила машина молниеносно справляется с задачей.

Ранее военные инженеры сняли водную блокаду Крыма, уничтожив дамбы на Северо-Крымском канале в Херсонской области.

На освобожденных территориях у российских саперов тоже немало работы. Националисты минировали за собой дороги, мосты, объекты инфраструктуры и даже огороды местных жителей.

Тимур Алимов