Еврокомиссия к середине мая подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС

ЦАМТО, 28 марта. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии к середине мая разработать предложения по развитию оборонной промышленности ЕС и соответствующей технологической базы.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении от 25 марта по итогам двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Евросоюз ожидает, что Еврокомиссия в координации с Европейским оборонным агентством подготовит к середине мая анализ пробелов в инвестициях в оборонную промышленность, а также подготовит предложения, другие необходимые инициативы для усиления европейской оборонной промышленности и технологической базы. Это будет способствовать укреплению устойчивости Евросоюза и его безопасности", – отмечается в документе.