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ЦАМТО

Еврокомиссия к середине мая подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС

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Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 28 марта. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии к середине мая разработать предложения по развитию оборонной промышленности ЕС и соответствующей технологической базы.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении от 25 марта по итогам двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Евросоюз ожидает, что Еврокомиссия в координации с Европейским оборонным агентством подготовит к середине мая анализ пробелов в инвестициях в оборонную промышленность, а также подготовит предложения, другие необходимые инициативы для усиления европейской оборонной промышленности и технологической базы. Это будет способствовать укреплению устойчивости Евросоюза и его безопасности", – отмечается в документе.

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