Система "Эрроу-3", в случае ее закупки, может обеспечить верхний эшелон ПРО Германии

ЦАМТО, 28 марта. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с генеральным инспектором вооруженных сил Германии Эберхардом Цорном возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow-3.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Bild со ссылкой на собственную информацию.

По данным издания, такая покупка обойдется в 2 млрд. евро, а система может быть введена в эксплуатацию в 2025 году.

Как пишет издание, "РЛС системы ПРО расположились бы в трех местах в Германии. При этом перехватчики смогут обеспечить защиту воздушного пространства не только Германии, но и Польши, Румынии и стран Балтии, поэтому нашим соседям придется купить только ракеты Arrow-3, а радиолокационное обнаружение будет осуществлять Германия", – пишет газета (очевидно, имеется в виду, что центр боевого управления и центр управления пуском будут находиться в Германии – прим. ред.).

По данным Bild, решение о закупке системы еще не принято.

Справка ЦАМТО

Командование ВВС Израиля в январе 2017 года официально приняло от израильской Организации противоракетной обороны IMDO (Israel Missile Defense Organization) первую систему противоракетной обороны "Эрроу-3" (Arrow-3).

Проект разработки "Эрроу-3" был реализован государственной компанией "Израэль аэроспейс индастриз" под управлением израильской Организации противоракетной обороны и Агентства противоракетной обороны МО США.

"Эрроу-3" обеспечит верхний эшелон системы ПРО Израиля, в состав которой также входят комплексы "Эрроу-2", "Дэвид Слинг" (David’s Sling) и "Железный Купол" (Iron Dome). Эшелонированная система обеспечит защиту территории Израиля от полного спектра баллистических ракет и реактивных боеприпасов.

"Эрроу-3" обеспечивает перехват атакующих баллистических ракет на больших дальностях и с большей точностью посредством применения оснащенных электрооптическими датчиками экзоатмосферных средств поражения (kill vehicle), обеспечивающих уничтожения ракет до их обратного входа в атмосферу Земли. Перехват на такой высоте обеспечивает безопасное уничтожения ракет с ядерными, химическими или биологическими боевыми частями.

При обнаружении цели РЛС системы "Эррооу" данные о ней передаются в центр боевого управления, который выполняет анализ и планирует перехват. После выхода за пределы атмосферы Земли запущенная ракета "Эрроу-3" отстреливает аппарат-перехватчик, который обнаруживает цель и обеспечивает ее поражение методом прямого удара.

Как заявлено, перехватчик "Эрроу-3" позволяет поражать цели на вдвое большей высоте по сравнению с "Эрроу-2" при вдвое меньшей стартовой массе. "Эрроу-3" позволяет выполнить пуск двух ракет по одной цели, оценить результаты воздействия первого перехватчика и, при необходимости, перенацелить второй на другую угрозу.

Уничтожение целей, которые не были поражены системой "Эрроу-3", осуществляется комплексом "Эрроу-2". Данная концепция позволяет повысить вероятность перехвата целей.

Для обнаружения и сопровождения целей в системах "Эрроу-2" и "Эрроу-3" применяется разработанная компанией "Элта системз" (Elta Systems) РЛС EL/M-2080 "Супер Грин Пайн" L-диапазона (дальность обнаружения до 1000 км). Интеграция всех компонентов комплекса осуществляется центром боевого управления "Цитрон Три" и центром управления пуском "Хэйзелнат Три" компании "Элбит системз" (Elbit Systems). Для пуска "Эрроу-3" используется буксируемая пусковая платформа с шестью транспортно-пусковыми контейнерами.

Компания "Израэль милитэри индастриз" (Israel Military Industries) производит ракетные двигатели для перехватчиков "Эрроу-2" и "Эрроу-3". В программе производства также участвует американская "Боинг". Стоимость перехватчика "Эрроу-3" оценивается в 2,2 млн. долл.

Первый успешный перехват цели ракетой "Эрроу-3" был выполнен 10 декабря 2015 года. Годом ранее при перехвате цели имел место частичный сбой в работе оборудования.

В процессе разработки "Эрроу-3" все компоненты системы ПРО "Эрроу-2" были модернизированы, обеспечена совместимость комплексов, увеличена дальность обнаружения РЛС.