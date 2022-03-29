В технополисе "ЭРА" обсудили новинки и направления взаимодействия в области IT технологий

ЦАМТО, 28 марта. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" состоялась Всероссийская научно-техническая конференция "Состояние и перспективы развития современной науки по направлению IT-технологий".

В течение двух дней в формате видео-конференц-связи военные эксперты и представители научного сообщества рассмотрели приоритетные направления деятельности в области создания, развития и эффективного применения информационных технологий, автоматизированных систем управления войсками и оружием, а также защиты информации.

Выступая с приветственным словом к гостям и участникам научно-технической конференции, начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук обозначил важность наращивания информационных технологий и автоматизированных систем управления для Вооруженных Сил Российской Федерации, а также акцентировал внимание на использовании высокотехнологичной научно-производственной инфраструктуры Военного инновационного технополиса "ЭРА" при решении поставленных задач.

Широко обсуждаемыми вопросами на конференции стали: технологии искусственного интеллекта в интересах перспективного развития вооружения, военной и специальной техники; модели и методы обеспечения информационной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации; высокопроизводительные вычислительные комплексы, а также IT-компоненты будущего.

Как отметили организаторы конференции, проведение мероприятия позволило расширить сферу взаимодействия между военным ведомством, учебными и научными заведениями Министерства высшего образования Российской Федерации, а также предприятиями промышленности, которые ведут разработки в области информатики и вычислительной техники, информационной безопасности, автоматизированных систем управления и информационно-телекоммуникационных систем.

В работе конференции приняли участие 53 докладчика, из них – 21 доктор наук и 32 кандидата наук из 59 ведущих организаций Российской Федерации.

По итогам мероприятия материалы докладов участников войдут в рецензируемый сборник научных трудов "Вестник Военного инновационного технополиса "ЭРА", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.