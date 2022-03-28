Опубликованы кадры боевого применения системы "Земледелие"

В Сети появилось эффектное видео применения системы "Земледелие" на Украине.

Опубликовано видео применения инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие". На первый взгляд может показаться, что это ведет огонь РСЗО, но на самом деле таким способом укладываются минные поля.

Можно сказать, что система является "родственником" установок "Град" и "Торнадо-Г".

Действует она по аналогичному принципу, имеет боеприпасы того же калибра 122 мм, да и выпускается на тульском НПО "Сплав", где производят основные российские РСЗО. Однако задачи у "Земледелия" совсем иные - быстрое и точное минирование площадей на расстоянии от 5 до 15 километров.

В его состав входят две машины: боевая и транспортно-заряжающая на базе КамАЗа. На первой установлено 50 направляющих.

Автоматизированная система сама определяет координаты и даже программирует боеприпасы на последующую самоликвидацию - все строго по Женевской конвенции.

После залпа район минирования регистрируется на электронных картах местности. Причем система умеет создавать минные заграждения так, что в них остаются проходы для своих войск.

Олег Корякин