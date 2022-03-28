Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены

Уничтожение засевших в Мариуполе националистов близится к завершению. Бойцы Народной милиции ДНР уже контролируют территорию вокруг освобожденного городского аэропорта.

Российский Генштаб впервые обнародовал достаточно подробный анализ хода специальной военной операции на Украине. Доклад сделал начальник Главного оперативного управления Сергей Рудской, чей главк, собственно, и разрабатывал эту операцию и по чьим планам она сейчас разворачивается.

Прежде всего генерал объяснил, почему операция была необходима. По данным Генштаба, ВСУ завершали подготовку к взятию под контроль территории двух народных республик. Помочь им можно было лишь оказав военную помощь. Что Россия и сделала.

"При этом были возможны два варианта действий. Первый - ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей. Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил", - рассказал Рудской.

Поэтому был выбран второй вариант. Он предусматривал действия нашей армии на всей территории Украины. И, соответственно, выполнение задач по ее демилитаризации и денацификации. Ход операции подтвердил правильность такого решения.

Ее Генштаб проводит строго по утвержденному плану. При этом генералы стараются свести к минимуму потери личного состава и минимизировать ущерб для мирного населения.

"По мере выполнения отдельными группировками задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном - полном освобождении Донбасса", - заявил генерал.

Уже практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система ПВО. Перестали существовать военно-морские силы страны. Нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществляла боевые вылеты авиация ВСУ. Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, где содержалось до 70 процентов всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1 миллиона тонн боеприпасов. Существенные потери понесли все 24 соединения сухопутных войск. Организованных резервов у Украины не осталось.

По данным российского Генштаба, на момент начала специальной военной операции ВСУ вместе с нацгвардией насчитывали 260 тысяч 200 военнослужащих. За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч - безвозвратные и около 16 тысяч - санитарные. Из находившихся в боевом составе 2416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1587. Из 1509 орудий полевой артиллерии и минометов - 636, из 535 РСЗО - 163, из 152 самолетов - 112, из 149 вертолетов - 75, из 36 "Байрактар ТБ2" - 35, из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1" - 148, из 300 РЛС - 117. Также уничтожено 7 пусковых установок "Точка-У" и 85 процентов ракет к ним.

Крылатыми ракетами Х-101, "Калибр", "Искандер", авиационным комплексом "Кинжал" поражено 30 ключевых предприятий ВПК Украины

Рудской подчеркнул, что в Москве внимательно отслеживают заявления военно-политического руководства отдельных стран о намерении поставить Украине самолеты и системы ПВО. В случае реализации таких планов без соответствующего реагирования это не останется. "Также мы слышим заверения лидеров НАТО о невмешательстве в конфликт. В то же время отдельные государства - члены Североатлантического альянса предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. Обращаю внимание, что на такие попытки Вооруженные силы России будут незамедлительно реагировать соответствующим образом", - пообещал генерал.

Чтобы не допустить восстановления вооружения и военной техники ВСУ, наши военные выводят из строя высокоточным оружием ремонтные предприятия, арсеналы, базы хранения, склады материально-технического обеспечения. По данным Генштаба, крылатыми ракетами Х-101, "Калибр", "Искандер", авиационным комплексом "Кинжал" поражено 30 ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявших ремонт 68 процентов выведенных из строя вооружения и техники.

Что касается российского современного вооружения, то оно показало высокую точность, надежность, возможность оперативного применения. Это в очередной раз было доказано 26 марта. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков вчера сообщил, что в этот день высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования была уничтожена крупная база горючего в районе Львова. Она обеспечивала топливом войска ВСУ в западных областях Украины, а также под Киевом.

Кроме того, был нанесен удар высокоточными крылатыми ракетами по цехам Львовского радиоремонтного завода. "На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков", - пояснил Конашенков.

Высокоточное оружие большой дальности морского базирования было применено и по складу ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в населенном пункте Плесецкое в 30 километрах юго-западнее Киева.

В целом основные задачи первого этапа операции, по словам генерала Рудского, выполнены. Существенно снижен боевой потенциал ВСУ, что позволяет нашим генералам сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса.

Юрий Гаврилов