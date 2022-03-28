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Российская газета

Командованию миротворцами РФ удалось урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе

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Российские миротворцы продолжают контролировать соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Фото с сайта www.mil.ru
Российские миротворцы продолжают контролировать соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Фото с сайта www.mil.ru.

В воскресенье вечером, 27 марта, Минобороны РФ в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта сообщило о стабилизации обстановки в Аскеранском районе.

Этого нашим "голубым каскам" удалось добиться во взаимодействии с представителями сторон конфликта. Сказано, что по результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух.

Ранее в данном районе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджанской Республики. "В результате перестрелки ранено по два человека с каждой из сторон", - сообщили в Минобороны России.

Накануне наше военное ведомство проинформировало: с 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджана, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. И даже выставили там свой наблюдательный пост. "Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Bayraktar-TB 2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух", - сообщалось в бюллетене.

В Минобороны РФ тогда отметили: командование миротворческого контингента РФ предпринимает меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Было сказано, что азербайджанской стороне направлен призыв отвести войска.

Напомним, что согласно договоренностям руководителей Азербайджана, Армении и России осенью 2020 года в Нагорном Карабахе развернули наш миротворческий контингент. Всего 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Его основу составляют подразделения 15-й бригады - единственного в нашей армии соединения "голубых касок".

Миротворцев командировали в Нагорный Карабах для предотвращения новых стычек между конфликтующими сторонами и контроля за выполнением ими режима прекращения огня. Вся контролируемая нашими "голубыми касками" территория разделена на две зоны ответственности - их условно назвали "Север" и "Юг". По линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора миротворцы выставили 27 своих наблюдательных постов.

Информацию о нарушениях режима прекращения огня оттуда оперативно передают командованию. А еще наши миротворцы следят за безопасностью движения транзитного транспорта и пресекают противоправные действия в отношении мирного населения. Патрулирование вдоль линии соприкосновения, сопровождение колонн и грузов взяли на себя подразделения российской военной полиции.

Миротворцы имеют бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун". С воздуха их безопасность обеспечивают вертолеты и беспилотники.


Юрий Гаврилов

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