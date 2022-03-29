В ВМС Индии спустя 45 с лишним лет создали новую противолодочную авиаэскадрилью

Источник изображения: topwar.ru

Более 45 лет назад, 8 ноября 1976 года, Индия официально создала свою первую морскую разведывательную эскадрилью дальнего действия с пятью самолетами Lockheed Super Constellation. Эти самолеты были выведены из состава Военно-воздушных сил Индии. Затем на вооружении морской авиации появились дальние противолодочные самолеты Ту-142М и противолодочные самолеты средней дальности Ил-38 советского производства.

И только спустя 45 с лишним лет в составе ВМС Индии появится новая эскадрилья для ведения разведки и наблюдения. Начальник штаба ВМС Индии адмирал Хари Кумар введет в строй вторую эскадрилью патрульных самолетов P-8l Poseidon INAS 316. Boeing P-8l представляет собой многоцелевой самолет дальней морской разведки и наблюдения, который используется для выявления подводных лодок в том числе. Он может быть оснащен ракетами класса «воздух-корабль» и торпедами.

Если INAS 312, базирующаяся в Раджали, имеет название «Альбатросы», то вторая эскадрилья INAS 316 получила название «Кондоры». На ее эмблеме изображен кондор, летящий над синей морской гладью.

Известно, что еще в 2013 году ВМС Индии приобрели первую партию из восьми самолетов P-8I, которые разместили на базе в Раджали в Аракконаме, штат Тамилнаду. Там же был оборудован центр для подготовки пилотов морской авиации.

Вторая эскадрилья разместится на авиабазе Ханса в штате Гоа. Командиром новой эскадрильи назначен Амит Мохапатра – офицер с большим опытом, считающийся одним из лучших пилотов индийской морской авиации.

Главной задачей новой эскадрильи будет обеспечение безопасности индийских военно-морских сил с воздуха, включающее в себя наблюдение за морем с помощью постоянного патрулирования, а при необходимости – уничтожение враждебных объектов.