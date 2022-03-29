Участие агента британской разведки в украинском кризисе указывает на эскалацию

The Grayzone (США): участие агента британской разведки в украинском кризисе указывает на то, что в дальнейшем нас ждут атаки под чужими флагами

Таинственная фигура агента британской разведки Хэмиша де Бреттон-Гордона оказалась в центре фейковой истории о применении химического оружия в Сирии. Теперь он снова взялся за старое – на этот раз на Украине. В ближайшем будущем нам стоит ожидать целую серию циничных фальсификаций, пишет The Grayzone.

Таинственная фигура агента британской разведки Хэмиша де Бреттон-Гордона (Hamish de Bretton-Gordon) оказалась в центре фейковой истории о применении химического оружия в Сирии. Теперь он снова взялся за старое – на этот раз на Украине.

Сейчас, когда Вашингтон и его союзники по НАТО вынуждены со стороны наблюдать за тем, как российские войска продвигаются в Восточной Европе и окружают Киев, американские и британские чиновники прибегли к весьма тревожной тактике, которая может спровоцировать масштабную эскалацию. Вторя словам своих госсекретаря и спецпредставителя в ООН, президент США Джо Байден заявил, что Россия заплатит "высокую цену", если она применит химическое оружие на Украине.

Это предупреждение, прозвучавшее от администрации Байдена, во много перекликается с теми заявлениями, с которыми администрация бывшего президента Барака Обамы выступала на протяжении всей военной кампании во главе с Соединенными Штатами в Сирии.

Практически сразу же после того, как Обама развернул свою злополучную политику "красной линии", пообещав, что Америка ответит военным образом в том случае, если сирийская армия атакует поддерживаемую Западом оппозицию с помощью химического оружия, связанные с Аль-Каидой* оппозиционные группировки выступили с заявлениями об атаках с применением зарина и хлора против мирных граждан, которые якобы осуществили правительственные войска. За этим последовала целая серия ракетных ударов Соединенных Штатов и Великобритании по Дамаску. В результате кризис затянулся, что чуть было не привело к такой же катастрофической смене режима, которая ранее дестабилизировала Ирак и Ливию.

В каждом эпизоде с якобы примененным химическим оружием присутствовали признаки инсценировки и обмана со стороны вооруженной сирийской оппозиции. Как сказал один бывший посол Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в интервью журналисту Чарльзу Глассу (Charles Glass), "“красная линия” послужила откровенным приглашением для проведения операций под чужими флагами".

Признаки обмана были особенно очевидными в инциденте, произошедшем 7 апреля 2018 года в городе Дума, когда антиправительственные группировки, оказавшиеся на грани поражения, сообщили о множестве жертв атаки с применением хлора, которую якобы осуществила сирийская армия.

Инспекторы из Организации по запрещению химического оружия не нашли никаких подтверждений того, что сирийская армия провела такую атаку, и предположили, что весь этот инцидент был инсценирован, чтобы заставить Запад вмешаться. Позже руководство этой организации подвергло жесткой цензуре отчет инспекторов, которые в свою очередь стали жертвами клеветы и угроз.

На протяжении всего сирийского конфликта самопровозглашенный "химический воин" по имени Хэмиш де Бреттон-Гордон был непосредственным образом вовлечен в множество обманов вокруг применения химического оружия, которые помогали затягивать войну и вынуждали Запад реагировать военным образом.

24 февраля 2022 года, спустя несколько часов после того, как российские вооруженные силы вошли на территорию Украины, Бреттон-Гордон неожиданно возник в британских СМИ и заявил, что Россия готовит химическую атаку против украинских мирных жителей. С тех пор он неоднократно требовал, чтобы украинцев как можно быстрее обеспечили составленным им руководством под названием "Как пережить химическую атаку" ("How To Survive A Chemical Attack").

Итак, кто такой Бреттон-Гордон? И может ли его внезапное появление в качестве эксперта в российско-украинском конфликте сигнализировать о возрождении опасной американо-британской политики "красных линий"?

Спустя несколько часов после начала войны "химический воин" потребовал, чтобы Запад пошел на обострение

Хотя горячие дискуссии о готовящейся операции России на Украине велись в течение нескольких месяцев, когда рано утром 24 февраля оно наконец началось, большинство было застигнуто врасплох. Новостные издания и эксперты бросились вносить коррективы в свои публикации, а западные лидеры поспешили заняться разработкой совместного "ответа".

Хэмиш де Бреттон-Гордон – ветеран британской армии, которого британские СМИ обычно называют "бывшим шпионом", – напротив, не растерялся. В течение трех часов он написал для газеты Guardian весьма пылкую статью, в которой он потребовал, чтобы Соединенные Штаты и Европа "продемонстрировали свою военную мощь Путину". Предупредив, что сегодня Владимир Путин "в гораздо большей степени готов вступить в непосредственный конфликт с НАТО", Бреттон-Гордон подчеркнул, что Запад "отступил и наблюдал за ситуацией в Сирии со стороны" и что "поступать так же на Украине нельзя".

"Сирия показала, что происходит, когда вы смотрите сквозь пальцы и слишком сильно поддаетесь влиянию противников войны, – написал Бреттон-Гордон. – Те из нас, кто участвовал в военных кампаниях в Ираке и Афганистане последние 30 лет <…> мы смотрим на Сирию, и мы знаем, что мы могли добиться большего. Сейчас именно эта мысль должна лечь в основу нашего ответа на действия Путина".

На самом деле Вашингтон и его союзники вовсе не стояли в стороне и не наблюдали безучастно за происходящим в Сирии. На самом деле они провели там десятилетнюю опосредованную войну с привлечением вооруженных джихадистских формирований и нанесением авиаударов по Дамаску. Они оккупировали нефтедобывающие районы Сирии и сделали мирных граждан этой страны жертвами жестких санкций, которые до сих пор лишают людей еды, электричества и жизненно необходимых поставок медицинских принадлежностей.

Хэмиш де Бреттон-Гордон – в чьем профиле в твиттере когда-то было написано, что он был членом 77-й бригады, то есть киберформирования британской армии, которое отвечало за проведение психологических операций, – знает обо всех этих ужасах лучше, чем кто-либо еще. В конце концов, именно он сыграл ключевую роль в раздувании и затягивании грязной войны в Сирии, умело управляя информацией вокруг инцидентов с предполагаемым применением химического оружия.

Манипуляции, абсурдность и откровенный обман

Ранее мы уже писали, что участие Бреттон-Гордона в сирийском конфликте началось как минимум в 2013 году, когда, по его же собственному признанию, он был вовлечен в тайную операцию по вывозу образцов почвы из оккупированных оппозицией районов. В силу такой работы он неизбежно тесно контактировал с джихадистскими элементами, получавшими от Запада финансовую помощь и пользовавшимися услугами инструкторов и оружием НАТО.

Сегодня различные источники в СМИ сообщают, что британское агентство MI6 действительно принимало участие в операции по сбору образцов грунта в Сирии в тот самый момент, когда Бреттон-Гордон находился в этой стране, что недвусмысленно указывает на его связи с этим агентством внешней разведки. В одной статье приводятся неоспоримые доказательства, что цель операции по сбору образцов грунта заключалась в том, чтобы доказать причастность сирийского правительства к химическим атакам против мирного населения и таким образом заставить Соединенные Штаты вмешаться.

Бреттон-Гордон собрал на местах множество других улик применения химоружия, которые затем были использованы в официальных расследованиях. Как минимум в одном случае – в рамках расследования экспертов Совместного следственного механизма ООН и ОЗХО предполагаемой химической атаки в Талменесе в апреле 2014 года – в видеозаписях, представленных весьма сомнительной организацией CBRN Taskforce, основанной Бреттоном-Гордоном в Алеппо, были обнаружены очевидные признаки фальсификации.

Бреттон-Гордон поставил свою компетентность в области химического оружия под еще большее сомнение, когда он сообщил британской прессе, что любой обычный холодильник можно превратить в химическое оружие. Тогда он заявил, что баллоны для холодильного агента R22 содержат материал, который можно использовать для самодельных бомб с хлором. "Можно просто пойти на свалку, где люди выбрасывают свои холодильники, достать там все необходимое и сделать бомбу", – заявил самопровозглашенный специалист по оружию.

К настоящему моменту Бреттон-Гордо уже заявил в интервью одному британскому таблоиду, что Россия может применить ракеты и ручные гранаты, содержащие чрезвычайно опасное химическое вещество "Новичок" "в любой будущей войне с Западом".

Однако подобные абсурдные комментарии и ложь пока не смогли нанести ущерб авторитету Бреттона-Гордона. Его имя все чаще мелькает в сообщениях СМИ, а некоторые издания даже позиционируют его как отважного защитника прав человека, рискующего жизнью ради того, чтобы обучать врачей и спасать простых людей.

Между тем Бреттон-Гордон не раз привлекал западных журналистов к усилиям MI6 по сбору образцов грунта. К примеру, во время интервью 2014 года представителю НПО Wilton Park, финансируемой Министерством иностранных дел Великобритании, Бреттон-Гордон похвастался, что именно он стоит за публикацией в Times of London статьи о предполагаемой химической атаке в городе Шейх-Максуд.

"В марте прошлого года поступили сообщения о зариновой атаке в Шейх-Максуде, и я помог Times – парню по имени Энтони Ллойд (Anthony Lloyd), которого, к сожалению, застрелили две недели назад, – в освещении того инцидента, и именно я попытался доставить образцы в Соединенное Королевство для анализа. Но я не стану рассказывать подробности", – сказал Бреттон-Гордон.

Тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сослался на инцидент в Шейх-Максуде с целью надавить на Дамаск. Он сказал, что "фотографии, которые мне описали члены Объединенного разведывательного комитета", послужили основанием для вывода о том, что сирийская армия осуществила химическую атаку против этого города.

На протяжении всей грязной войны против Сирии Бреттон-Гордон часто появлялся в СМИ, приписывая газовые атаки и военные преступления сирийской армии и российским силам, а также выступая со своими мрачными прогнозами касательно возможных последствий тех инцидентов для Запада.

Точно такую же роль Бреттон-Гордон с энтузиазмом взял на себя и в условиях украинского кризиса, агрессивно преувеличивая угрозу для западных стран. Его заявления идеально сочетаются с заявлениями правительства Соединенных Штатов, которые за несколько месяцев до начала военной операции России запустили программу подготовки украинских служб безопасности к якобы надвигающейся атаке с применением оружия массового поражения.

За несколько месяцев до начала спецоперации Соединенные Штаты начали готовить украинцев к угрозе "целевых атак с применением оружия массового поражения"

В мае 2021 года Госдепартамент США объявил о том, что Вашингтон провел "виртуальные учебные мероприятия" с "партнерами" в Киеве, в том числе с сотрудниками служб безопасности, органов охраны правопорядка и служб оперативного реагирования, с целью "выявления, реагирования и расследования убийств с применением оружия массового уничтожения". Это было сделано в связи с "недавними событиями в Европе", и Госдепартамент подчеркнул "реальность угрозы целевых атак с применением запрещенного оружия массового поражения".

Попутно украинцев учили выявлять "медицинские симптомы, указывающие на факт применения оружия массового поражения и принимать конкретные меры, позволяющие безопасно выявлять и реагировать на инциденты с применением оружия массового поражения".

Неясно, почему было решено провести такой инструктаж именно в тот момент, как неясно и то, на какие "недавние события в Европе" ссылались составители пресс-релиза. Возможно, Госдепартамент имел в виду предполагаемое покушение на российского оппозиционера Алексея Навального с применением "Новичка", случившееся в августе 2020 года. Почему то неудавшееся покушение требовало проведения масштабных учебных мероприятий с участием множества агентств, цель которых заключалась в подготовке к "целевым атакам с применением оружия массового поражения", до сих пор остается загадкой.

Какой бы ни была цель той американской учебной программы, теперь сотрудники украинских служб безопасности могут утверждать, что они обладают достаточным уровнем подготовки, чтобы выявлять "медицинские симптомы, указывающие на применение оружия массового поражения".

Это очень важно, потому с самого начала конфликта Киев продемонстрировал беспримерную готовность лгать, искажать информацию и даже откровенно инсценировать отдельные события и выдуманные факты, чтобы достигать своих целей.

Самые опасные заявления, продвигаемые украинскими пропагандистами, подкрепляются мнимым авторитетом Бреттона-Гордона, который не раз заявлял, что химические атаки России абсолютно неизбежны. Нужно сказать, что эта его оценка основана на его убежденности в том, что у Москвы "нет никаких моральных принципов".

Этот самопровозглашенный эксперт по химическому оружию даже предупредил, что Путин может применить ядерное оружие и спровоцировать пандемию – "еще более смертоносную, чем Covid", – с помощью вируса Эбола. Он также предположил, что российские силы могут запустить смертоносный вирус, который они захватили в одной из нескольких украинских биолабораторий, получавших финансирование от Пентагона, а затем обвинить в этом Соединенные Штаты.

От Сирии до Украины: это снова происходит

В своем выступлении в программе лондонской радиостанции LBC 10 марта Бреттон-Гордон заявил, что "на данном этапе возможно все". Среди прочих ужасов он назвал угрозу применения белого фосфора, "чтобы сжечь целые поселки и города".

Отвечая на вопрос, почему он так в этом уверен, Бреттон-Гордон решительно заявил, что "единственный способ полностью уничтожить большой город или поселок – это применить химическое оружие". Чтобы аргументировать свою точку зрения, он указал на Сирию – забыв при этом упомянуть о своей важной роли в обострении того конфликта путем подтасовывания улик и раздувания военной истерии в прессе.

Теперь Бреттон-Гордон вновь появился в самом центре агрессивных попыток обострить конфликт с вооруженной ядерными ракетами Россией. Судя по той роли, которую он сыграл в Сирии, в ближайшем будущем нам стоит ожидать целую серию циничных фальсификаций.

* террористическая организация, запрещенная в РФ.