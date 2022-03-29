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Военное обозрение

Британия перебросила в Эстонию вторую партию бронетехники для боевой группы НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

США и Великобритания значительно нарастили военное присутствие в Восточной Европе, заявляя о необходимости укрепления "восточного фланга" НАТО на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине. Основной территорией, где располагаются подразделения альянса, становится Прибалтика и Польша.

По данным, представленным британским Минобороны, в Эстонию прибыла военная техника и снаряжение для размещенной на ее территории боевой группы НАТО под командованием Великобритании. Отмечается, что это уже вторая партия военной техники, доставленной в Эстонию за два последних месяца. Кроме того, Британия увеличила военный контингент до 1800 человек.

Техника доставлена морским путем, после чего суда присоединились к Объединенным экспедиционным силам и провели учения в Балтийском море. Как заявил британский генерал-майор Джим Моррис, Балтика является одной из основных областей географических интересов Великобритании.

Корабли Northumberland и Richmond присоединились к датскому фрегату Niels Juel и военным кораблям из Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы для морского патрулирования в этом стратегически важном регионе

- говорится на сайте британского Минобороны.

Между тем в порт польского Гданьска зашел американский эсминец УРО USS Forrest Sherman, находящийся на Балтике с 9 марта. Как заявили в командовании ВМС США, эсминец демонстрирует американское присутствие в данном регионе, визит необходим для предоставления отдыха морякам. Как подчеркивается: "для ознакомления с польской культурой и историей".

Мы прибыли в порт Гданьска с рутинным визитом, нашей целью является обозначение американского присутствия в Балтийском море и заверение наших союзников из НАТО, что мы в состоянии быстро реагировать на любую потенциальную агрессию в регионе

- заявил командир американского эсминца.

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