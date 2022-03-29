Барражирующие боеприпасы Switchblade для Украины.

Согласно сообщениям различных американских СМИ, в состав объявленной военной помощи Украине со стороны правительства США входят барражирующие боеприпасы Switchblade в объеме 100 комплексов. В целом пакет помощи стоимостью 800 млн. долл. США также включает в себя переносные противотанковые и зенитные системы, баллистические бронежилеты и другие элементы.

Барражирующие боеприпасы (ББ) относятся к дистанционно управляемым высокоточным системам, которые могут запускаться без заранее установленных координат цели. В дальнейшем ББ способен долго кружить над районом цели и атаковать её после обнаружения по команде оператора. Помимо поражения боевых порядков противника ББ также могут использоваться в разведывательных целях.

Характерно, что в информационном бюллетене, опубликованном Белым домом в связи с объявленной поставкой, ББ прямо не упоминаются. Вместо этого есть примечание о том, что всего в поставку войдет 100 неуказанных «тактических беспилотных летательных аппаратов». Буквально в течение суток многочисленные представители СМИ со ссылкой на осведомленные круги сообщили, что это продукт калифорнийской компании AeroViroment. Среди прочего, американский новостной портал Politico со ссылкой на члена Конгресса США в Комитете по иностранным делам прямо сообщил о барражирующих боеприпасах Switchblade («Складной нож»).

Барражирующий боеприпас Switchblade 300

Исходя из циркулирующих в СМИ параметров системы, можно предположить, что Украине планируется передать уменьшенную версию, известную как Switchblade 300. Система принята на вооружение армии США с 2011 года. Общий объем арсенала насчитывает несколько тысяч штук. По данным производителя, барражирующий боеприпас Switchblade 300, включая пусковую установку, имеет массу 2,5 кг, дальность полета 10 км, максимальное время полета 15 минут при скорости 100 км/ч. ББ передают видео и соответствующие данные о местоположении в режиме реального времени, что позволяет вести разведку далеко за пределами прямой видимости.

Датчиками служат стабилизированные дневная и инфракрасная камеры с углами обзора спереди и сбоку. Передача данных происходит по зашифрованному цифровому каналу связи с интеллектуальным управлением частотами. В то же время обнаружение и противодействие Switchblade 300 крайне затруднены из-за малых размеров ББ и сильно сниженной акустической и тепловой заметности. Благодаря малой габаритной длине 66 см боеприпас может переноситься военнослужащим в рюкзаке и доставляться к месту старта без привлечения транспортных средств. По данным экспертов, эффективная мощность боевой части оценивается равной 40-мм гранате, что помимо применения против живой силы, с определенным шансом на успех, позволяет бороться и с верхней броней легко защищенной боевой техники.

Вместе с тем, в СМИ не исключают, что американская военная помощь также может включать более крупный и мощный барражирующий боеприпас Switchblade 600. Изделие обладает стартовой массой почти в 10 раз большей, чем у Switchblade 300, и имеет гораздо более высокие ТТХ. Известно, что первые две партии Switchblade 600 Командование специальных операций ВС США (USSOCOM) заказало только в 2021 году. Контракт рассчитан до 2023 года, поэтому сколько систем в рамках договора уже поставлено неизвестно.

По материалам ресурсаsoldat-und-technik.de