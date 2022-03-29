Артиллеристы ЮВО в Ставропольском крае провели учения с применением беспилотников

Ростов-на-Дону. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае в рамках тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллерии применили беспилотные летательные аппараты (БЛА) в условиях ночного боя, сообщает в понедельник пресс-служба ЮВО.

"В лесистой местности артиллеристы при поддержке расчета БЛА отработали ведение разведки, подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами "Акация", минометами "Сани" и реактивными системами залпового огня "Град-М"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировки проводились на тактическом поле полигона Николо-Александровский, оснащенном современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.