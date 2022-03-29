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ТАСС

Спрос на услуги спутниковой системы "Гонец" вырос на фоне санкций

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Спутник «Гонец-М»
Спутник «Гонец-М» на площадке ОАО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: http://gonets.ru/Page245.html

Система способна заменить Globalstar в России, отметил генеральный директор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Число потребителей спутниковой системы "Гонец" растет на фоне введения санкций против России. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.

"Стало понятно, что предоставление иностранных услуг по передаче данных через спутниковые каналы иностранными группировками, иностранными спутниками так же ненадежно, как мировые резервные валюты, поэтому спрос на услуги "Гонца" вырос значительно", - заявил Черенков.

По его словам, компания рассчитывает, что в текущей обстановке многие операторы и пользователи иностранных систем спутниковых данных перейдут на использование модемов и ресурсов спутниковой системы "Гонец". "Во-первых, потому что это надежно, во-вторых, потому что это дешевле, чем у других спутниковых систем. Наша основная задача - удовлетворить спрос на текущий момент и поддерживать состояние группировки", - пояснил Черенков.

Гендиректор компании рассказал о подготовке системных решений о поддержании и модернизации группировки. Он подчеркнул, что существующий "Гонец" способен заменить спутниковую систему связи Globalstar в России. "Globalstar в России статистически обслуживал в основном телематические услуги, то есть оказывал услуги интернета вещей. Поэтому уже сейчас его может заменить наша действующая группировка. Сейчас мы совместно с нашими партнерами, кто использовал Globalstar, изготавливаем для них абонентское оборудование, чтобы перейти на нашу систему", - сообщил Черенков.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для персональных коммуникаций и трекинга. В настоящий момент завершается эскизное проектирование перспективной спутниковой системы "Гонец", которая позволит среди прочего получить телефонную связь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
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